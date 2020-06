Dans le supérieur, le masque sera obligatoire si le mètre cinquante de distance est impossible

Le port du masque est recommandé, et devient obligatoire lorsque la distanciation sociale d’un 1m50 ne peut être respectée

Dans la mesure du possible, la circulation au sein des établissements se fera à sens unique. Dans tous les cas, les parcours seront fléchés de manière à limiter au maximum les contacts

Les locaux pourront être utilisés en continu pour 3 heures maximum. Une attention particulière sera apportée à l’aération. Tous les locaux dans lesquels les étudiants prennent des cours ou mènent d’autres activités éducatives seront nettoyés et désinfectés de manière adéquate

Pour des cours nécessitant des gestes pratiques et/ou techniques, les règles imposées au secteur ou à la profession sont d’application (ex. : profession médicale)

