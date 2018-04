Dans le rétro: il y a 45 ans, le périphérique de Paris était entièrement ouvert à la circulation

C'était le dernier tronçon d'un projet pharaonique. Le 25 avril 1973, Pierre Messmer, alors premier ministre, inaugure la portion du boulevard périphérique entre la Porte Dauphine et la porte d'Asnières. Le ruban gris, enserrant dans son asphalte et son béton armé un Paris intra-muros presque replié sur lui-même, est bouclé. La fin d'un gigantesque chantier, qui voit l'apogée d'une époque où l'on voyait l'avenir entièrement dédié à l'automobile. L'autoroute urbaine allait engendrer soulagement, mais aussi modifier la géographie urbaine de l'Ile -de-France, générer des regrets chez les esthètes et des cauchemars éveillés chez bon nombre d'automobilistes...

Le Premier ministre Pierre Messmer prononce un discours ce 25 avril à la Porte Maillot - © AFP

"La Zone" fait place au béton Un peu d'histoire. A l'origine était l'enceinte de Thiers. Dans les années 1830-40, on aménage autour de la capitale française une grande enceinte fortifiée sensée la protéger -c'est que "les alliés" avaient eu bien trop facile pour y rentrer en 1815...-. Ce nouveau rempart enserre les villages avoisinants, comme Montmartre, la Villette, Auteuil ou encore Bercy. Mais le mur, conçu pour protéger les parisiens, s'avère bien vite contre-productif. En 1871, lors du siège de la ville par l'armée prussienne, Paris est asphyxiée. Retour ensuite à la République (après une "Commune" sanglante), et on décide de raser les remparts. Le gigantesque terrain vague laissé par la destruction portera bientôt le nom de "Zone". Les "Zoniers", issus des classes populaires, construisent des taudis sur ce vaste espace, en friche -l'expression, encore actuelle "C'est la zone" vient donc de là...- Des projets de réaménagement ont lieu dès les années 30 afin de réhabiliter la "Zone". Des plans sont prévus pour un grand boulevard urbain dès la fin des années 30. Mais les parisiens devront se contenter de circuler sur le "Boulevard militaire" jusque dans les années 50.

Périphérique parisien à la porte de la Chapelle, en 1966 - © AFP 1968, le pont près de la Porte de Saint Cloud était inauguré - © AFP 1968. Un homme regarde les travaux entre la porte d'Italie et la porte de Vitry - © AFP

Les grands moyens Projet pour les autoroutes dans Paris, en 1967 - © @carfree.fr Début des années 50, le trou béant, entre Paris et faubourgs, existe toujours. Les populations sont séparées. Et on repense à l'idée d'une ceinture périphérique. Dans l'après-guerre, Baby boom oblige, la population augmente au galop, et la "modernité" va de pair avec le moteur à explosion. Par la même occasion, les autorités souhaitent lier les deux entités d'habitations. Réduire la fracture par des parcs et autres espaces verts, notamment (l'objectif est loin d'avoir été atteint...). Sont gardées finalement les idées de voies rapides "intra-muros" et d'une rocade à gabarit autoroutier, enserrant Paris, en parallèle aux boulevards des Généraux. La construction du périph' commence en 1956. Elle se terminera 26 ans plus tard. Pour ce qui l'érection des "rocades intra-muros", le projet avait des allures titanesque. Il s'agissait (accrochez-vous) de construire des autoroutes - appelées radiales -... au beau milieu de la capitale. Au nombre de huit, elles auraient dû prolonger les autoroutes existantes (qui s'arrêtent au niveau du périph') et la traverser... Pour constituer le début d'autres autoroutes vers la province. Beaucoup d'échangeurs en plein Paris, quelques tunnels, entre 3 000 et 10 000 logements détruits, la Ville-Lumière allait devenir une ode à la bagnole.

La mise en service était prévue pour 1980-85. Le projet de radiales a été abandonné par Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Dorénavant, plus aucune autoroute n'ira s'aventurer au delà du périphérique.

Echangeur de la Porte Maillot, peu avant son inauguration, en 1973 - © AFP

Le "ring" parisien sera ouvert par tronçons. La construction du dernier est donc achevée en 1973. Elle aura coûté près de 2 milliards de francs français de l'époque. Et ce fut le succès assuré! Trop, même. L'autoroute est très rapidement engorgée, et devint vite l'axe le plus fréquenté de France. 1,2 millions d'utilisateurs l'emprunte quotidiennement (chiffres 2017). Au total, la boucle asphaltée mesure 35 kilomètres et est large de 35 mètres. 38 portes jalonnent l'autoroute. Bien que deux autres ceintures plus lointaines ont été créées depuis (dont "la Francilienne"), il reste toujours un axe majeur dans le maillage routier de l'Hexagone.

Le 10 janvier 2014, la vitesse passe de 80 à 70 km/h - © JACQUES DEMARTHON - AFP Création artistique de l'allemand 10.10 (28/05/15) - © JOEL SAGET - AFP Laveuse du Service technique en action sur les murs, porte de Saint-Cloud - © Patrick Kovarik

Tapis installé par le collectif écolo "Carré Vert", porte d'Asnières, 17 février 2008 - © BELGA/AFP Les panneaux indicateurs aussi doivent être lavés de temps en temps - © BELGA/AFP Travaux porte de Saint-Cloud, le 22 septembre 2009 - © Patrick Kovarik/AFP

Un périphérique souvent chahuté...et saturé L'entretien d'une autoroute urbaine comme celle-ci n'est pas une mince affaire. Elle doit être fermée une fois par mois. Cela se fait de nuit et par tronçons. C'est la Fonctionnelle su Service technique de la propreté de Paris qui est chargée du nettoyage, et notamment... de bichonner les murs. Le périphérique fait figure de symbole. Quand des organisateurs de manifestations, que ce soit de taxis, d'agriculteurs ou d'autres corps de métiers motorisés décident de le bloquer, cela envoie un signal fort (et des bouchons longs) aux autorités.

Manifestation des taximans sur le périph' parisien (21 janvier 2016) Sujet d'Alisson Delpierre (JT 19h30)

Un futur plus écologique? A l'heure actuelle, l'engouement pour le bitume connu dans les "trente glorieuses" s'amoindri. La voiture a moins la cote, la société change. Et la mairie de Paris mise plutôt sur l'écologie, et la mobilité douce. Volonté de supprimer les "voies sur berges", Vélib' et autolib' dans tous les coins, vignette automobile, la mairie multiplie les initiatives. Petit à petit, le périph' aussi se transforme. La vitesse est maintenant limitée à 70 km/h, et le nouveau projet est le déclassement de la ceinture à l'horizon 2024. A l'occasion des Jeux Olympiques, les autorités aimeraient un profond lifting. Urbanistes, paysagistes et autres experts sont conviés à donner leur avis pour transformer l'ouvrage en boulevard urbain. Un appel d'offres international a même été lancé. Mais que faire de ce périph'? Limiter la "barrière physique et mentale" entre l'intra-muros et sa banlieue constitue un objectif. Et pourquoi pas faire apparaître, au milieu du macadam, fleurs, parcs, pistes cyclables et autres trams...

Un futur plus scintillant pour l'autoroute urbaine? - © JACQUES DEMARTHON - AFP