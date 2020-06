Dans la peau d'un enquêteur face à la criminalité "en col blanc"

Lui est spécialisé dans les affaires de blanchiment. Dans sa division, on compte trente-cinq enquêteurs, pour cinquante il y a encore quelques années. "Nos enquêteurs ont tous une spécialisation, que ce soit en matière comptable, fiscale, de législation TVA, en droit des sociétés, en matière de fraudes aux subsides ou avec une connaissance de la législation des marchés publics." explique Philippe Gillon, chef de division Ecofin et premier commissaire à la PJF de Liège.

Il y a aussi les affaires de corruption, de prises d’intérêts, de faillites graves et organisées et les affaires politico-financières comme Nethys/Publifin qui a été pris en charge par ces mêmes services.

La police judiciaire fédérale de Liège est divisée en trois sections. La première s’occupe de tout ce qui est fraude fiscale et sociale, du crime organisé. La deuxième se charge des escroqueries internationales et des escroqueries internet, qui ont doublé depuis la crise du Covid-19. "La troisième section, c’est celle qu’on appelle – récupération du butin - et traite des dossiers de blanchiment notamment." ajoute Philippe Gillon.

"On peut toujours faire mieux !"

À Liège, on réalise en moyenne 250 enquêtes par an. Sur les trois dernières années, celles-ci ont généré 150 arrestations, 13.000 à 14.000 procès-verbaux et la récupération de préjudices immobiliers et mobiliers à hauteur d’un demi-milliard d’euros sur l’arrondissement de Liège-Huy-Verviers.

En 2018, 14 milliards ont été récupérés en Belgique : la pointe de l’iceberg très certainement. Selon Europol, 98,9% des profits criminels passent encore entre les mailles du filet.

Les enquêtes débutent sur base de dénonciations

"Il existe en Belgique la CTIF, la cellule de Traitement des Informations Financières. Elle reçoit des dénonciations des partenaires financiers, des banques, des notaires, des huissiers, des avocats qui aident leurs clients à créer une société. Il s’agit d’un rôle préventif de la loi blanchiment. S’il y a fraude, la CTIF fait un rapport qui est envoyé au Parquet. Une enquête est alors diligentée." explique Dominique Herkens, enquêteur financier.

Les enquêtes sont soit de longue haleine, soit très rapide. Tout dépend du temps nécessaire pour récupérer des informations venant de l’étranger ou parfois de paradis fiscaux. "On s’adresse aux paradis fiscaux comme on s’adresse à d’autres pays via une commission rogatoire. On interpelle aussi Eurojust, Interpol ou Europol. Ces pays répondent ou ne répondent s’ils ont signé ou non des accords bilatéraux avec la Belgique. Globalement, on ne peut pas dire d’emblée que le paradis fiscal ne répond pas. La difficulté, c’est parfois le timing." conclut l’enquêteur liégeois.