Dans la nuit du 30 au 31 octobre, on reculera (encore) nos montres pour passer à l'heure d'hiver

Alors, on change ?

Et ensuite ? Le choix entre l’heure "d’été" et l’heure "d’hiver" a été laissé à chacun des États membres. Consultée par le gouvernement Michel, la population belge s’est aussi montrée favorable à l’abandon des changements d’heures.

Par contre, lorsqu’on leur demandait quel régime horaire il faudrait garder de manière permanente, 50% des Belges préféraient "l’heure d’hiver" (UTC + 1) et 45% étaient en faveur de "l’heure d’été" (UTC + 2). Un résultat serré, donc. Et on voit mal la Belgique décider dans cette matière sans se coordonner avec les pays limitrophes.

Chaque État membre aurait dû choisir quelle heure il souhaite garder comme permanente pour avril 2020. Ce délai a été repoussé en raison de la crise sanitaire. Et c’est le Conseil européen qui devrait valider la proposition d’abandon du changement d’heure saisonnier. Mais ce n’est toujours pas à l’agenda...

Signalons que, au niveau belge, l’arrêté royal du 19 décembre 2001 établissant une heure d’été est toujours en vigueur, et ce "pour une période indéterminée".