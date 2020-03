Dans la nuit de samedi à dimanche la Belgique passera à l'heure d'été. Pour la dernière fois?

Dans la nuit du samedi 28 mars au dimanche 29 mars, nous allons changer d’heure : à 2 heures, il sera 3 heures du matin. Autrement dit, les Belges "perdront" une heure de sommeil. Inutile de rappeler que ce changement d'heure se fait en 2020 dans un contexte inédit : le confinement demandé à la population, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Les déplacements sont limités, les rassemblements sont déconseillés: chacun est invité à rester le plus possible à la maison.

Mais au fait, va-t-on encore longtemps changer d'heure en Belgique? Normalement non : en 2021, il ne devrait plus y avoir de passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Après avoir consulté la population, la Commission européenne avait recommandé en 2018 l'abolition du changement d'heure à partir de 2019. Les Etats membres et le Parlement européen ont reporté la fin du changement d'heure à 2021, craignant que le délai de mise en œuvre soit trop court.

Garder l'heure d'été ou l'heure d'hiver?

Chaque Etat membre peut désormais décider de rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. Une enquête d'opinion commandée par la chancellerie du Premier ministre (Charles Michel à l'époque) avait révélé que la majorité de la population belge (83%) était favorable à la fin du changement d'heure. Mais quel régime horaire faudrait-il adopter? Les Belges étaient plus indécis : 50% des répondants ont marqué leur préférence pour l'heure d'hiver tandis que 45% se sont exprimés en faveur de l'heure d'été. Il est aussi évident que la Belgique a intérêt à se concerter avec les pays voisins. Elle devait se prononcer pour le mois d'avril 2020, mais on se doute que le gouvernement belge a d'autres préoccupations en ce moment.

Donc, à moins d'un nouveau report, le changement d'heure prévu le dernier dimanche de mars 2021 sera le dernier pour les États membres qui souhaitent conserver l'heure d'été. Ceux qui préféreront garder l'heure standard (c'est-à-dire celle d'hiver), pourraient quant à eux changer une dernière fois en octobre de 2021.

Le changement d'heure saisonnier avait été instauré dans les années '70 dans le but de limiter la consommation d'éclairage artificiel et donc de réaliser des économies d'énergie. Mais cela n'a jamais été démontré.