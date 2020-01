Dans cette entreprise, si vous ne fumez pas, vous recevez 4 jours de congé supplémentaires

Les employés d'une agence de recrutement anglaise qui ne fument pas sont désormais récompensés par quatre jours de vacances supplémentaires par an.

Plutôt que de pénaliser ceux qui le fument, le directeur général de l'agence de recrutement KCJ Training and Employment Solutions, a introduit cette mesure... alors qu'il est lui-même fumeur, explique la BBC.

"Je ne discrimine personne" précise-t-il. "Je dis que si vous faites une pause-fumée, d'accord, prenez une pause-fumée. Je ne dis pas d'arrêter. Mais s'il s'agit de trois pauses fumées de 10 minutes par jour, ça équivaut à 16 jours et quart par an ! Même si vous ne faites qu'une pause de 10 minutes par jour, ça correspond à un peu plus de cinq jours."

Don Bryden explique que si la perspective de ces congés supplémentaires motive les gens à cesser de fumer, il les soutiendra. "N'oubliez pas qu'un lieu de travail plus sain est un lieu de travail plus heureux. Je vais travailler avec les gens qui fument, mais je veux m'assurer que ceux qui sont assis là en train de travailler pendant que les autres prennent leur pause cigarette reçoivent une sorte de compensation."