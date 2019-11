Dangers de l’e-cigarette : les spécialistes de la santé flamands, pas d’accord

En Flandre, scientifiques et médecins se sont récemment opposés au sujet de la cigarette électronique. Principal point de friction entre les partisans et opposants : les risques du vapotage pour la santé. Lors de ce débat qui a agité le symposium organisé par l’Association flamande pour la santé respiratoire et le contrôle de la tuberculose (VRGT), un groupe important de ces spécialistes a déclaré que les effets négatifs de l’e-cigarette sur la santé sont importants que ceux causés par le tabac et qu’ils sont négligeables sur le court terme. Ils ont également assuré que les décès récents étaient dus à une mauvaise utilisation du cannabis et des mélanges de liquides.

Quant au camp d’en face, celui des opposants, ils souhaitent l’interdiction de la cigarette électronique. Selon eux, le contrôle de la qualité n’est pas bon et ils avancent que les effets de la vaporisation sur le corps ne sont pas encore connus. A l’issue de ce débat, la VRGT a précisé qu’elle ne recommandait pas l’usage de la vapoteuse dans tous les cas, sauf lorsqu’il intervient dans le cadre d’un sevrage tabagique, "et seulement comme deuxième choix", souligne l’association flamande.