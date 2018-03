Damso dévoile une nouvelle chanson sur Twitter: l'hymne officiel dont l'UB ne veut plus?

L'Union Belge de Football (URBSFA) a finalement décidé de renoncer à son choix du jeune rappeur bruxellois d'origine congolaise Damso pour le futur "hymne" devant accompagner les Diables Rouges au Mondial en Russie.

Face aux critiques qui se sont multipliées ces derniers mois, notamment de la part d'une association féministe qui avait interpellé les sponsors de l'équipe nationale sur le sujet, l'UB indique toutefois "déplorer au plus haut point la controverse sociale". Ce serait pourtant des réserves émises par les sponsors, dont Proximus, qui auraient pu pousser l'UB à se rétracter.

La fédération précise que la collaboration avec Damso a été arrêtée "de commun accord". "La controverse sociale autour dudit artiste et l'agitation de ces derniers jours font en sorte de détourner complètement l'attention de tout ce qui prime pour l'Union Belge de Football. Nous endossons la pleine responsabilité de cette controverse et de cette agitation. Nous en tirerons certainement les leçons nécessaires pour le futur afin de véhiculer nos valeurs positives avec encore plus de conviction", ajoute l'Union Belge.

Un tweet de l'intéressé posté ce matin, est-il une réponse à cette nouvelle, ou le chanteur profite-t-il d'un effet d'aubaine pour surfer sur la polémique ? La question agite la toile en ce moment. Est-ce une "chanson réponse" ou est-ce un extrait de ce qui aurait dû être la chanson officielle des Diables Rouges ? Dems laisse planer le doute, n'accompagnant son tweet d'aucun commentaire.

Le titre de l'hymne officiel devait s'appeler "Humains", comme l'a annoncé Damso en décembre dernier sur un post Instagram (qui a depuis été effacé). Un titre qui colle assez bien aux paroles de l'extrait publié ce vendredi matin sur Twitter.

Mais, pour autant, le rapport avec le football et les Diables Rouges ne semble pas évident. Pas plus que l'illustration du tweet par un drapeau belge...