D'où vient le terme "canicule"?

C'est un des mots les plus utilisés par les médias ces dernières semaines, mais aussi sur les réseaux sociaux: on retrouve par exemple des milliers d'occurrences du mot "canicule" par jour sur Twitter.

Mais qu'est-ce qu'exactement qu'une canicule? Et d'où vient ce mot? Etymologiquement, il désigne en fait... un temps de chien, un terme qui chez nous ferait plutôt penser à des pluies continues.

Canicule vient en effet du latin "canicula", diminutif au féminin de "canis", le chien, et signifiait donc littéralement "petite chienne". Quel rapport avec la chaleur, direz-vous? Canicula était en fait le nom donné par certains astronomes à Sirius, une étoile appartenant à la constellation dite du "Grand Chien", et qui était en fait l’astre le plus brillant du ciel après le Soleil. Elle était de ce fait considérée comme l’étoile de la chaleur.

Les Egyptiens lui concédaient même des pouvoirs surnaturels, notamment pour régler les crues du Nil, car la période où l'étoile se levait en même temps que le soleil coïncidait avec cette période de crues.

C'est ainsi que "canicule" a fini par désigner une périodes marquée par une forte hausse des températures, diurnes comme nocturnes, qui peut aller de quelques jours à quelques semaines, dans une zone relativement étendue.

Elle peut survenir suite à un réchauffement très important de l'air, ou avec une invasion d'air très chaud qui provoque notamment une baisse significative de l'amplitude thermique entre le jour et la nuit, la chaleur s'accumulant plus vite qu'elle ne s'évacue.

Pour qu'une telle vague de chaleur soit qualifiée de canicule, il faut que celle-ci égale ou dépasse certains seuils en intensité et en durée, qui varient selon les pays.

Au Canada, on considère ainsi qu'il y a canicule lorsqu'il fait 30 °C ou plus pendant au moins trois jours de suite.

En France, cela varie même selon les régions: on parle de canicule à Brest lorsqu'il fait au moins 28 °C le jour et 16 °C la nuit ; à Lille, 33 °C le jour et 18 °C la nuit ; par contre dans le Midi, à Toulouse, il faut 36 °C le jour et 21 °C la nuit.

En Belgique, il y a canicule lorsque la température maximale du jour est égale ou supérieure à 25 °C pendant au moins 5 jours consécutifs, dont 3 jours supérieurs à 30 °C. Elle prend fin la première journée où la température maximale passe sous les 25 °C.

La Belgique était ainsi officiellement entrée en période de canicule le 13 juillet dernier, et en est sortie le 28 juillet, le mercure étant tombé à 24,6°.

La plus longue canicule connue en Belgique date d'août 1947 où elle avait duré 19 jours.

Cette reconnaissance en tant que canicule est par exemple le point de départ du lancement d'opérations locales, dites "plan canicule", s’adressant aux personnes fragilisées et qui se trouvent en situation d'urgence, que ce soient les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite ou isolées. Des points d'eau sont également prévus.