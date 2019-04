D'où vient la tradition des œufs de Pâques? Du Carême aux artisans chocolatiers

Ils arrivent chaque année à la même période. La légende prétend qu’ils traversent le ciel d’Europe et du monde depuis Rome jusqu'aux jardins des enfants. Ce sont les œufs en chocolat semés par des cloches célestes au rythme de Pâques. Une période magique qui emplit de joie et de gourmandise chocolatée nos joyeux bambins depuis des siècles.

C’est au musée du cacao et du chocolat que la directrice du Choco-Story Brussels, Peggy Van Lierde, nous livre l’histoire des œufs de Pâques : « Depuis l’Antiquité, l’œuf est symbole de vie. Au Moyen-Âge, l’Église catholique a interdit la consommation des œufs pendant le Carême. Évidemment, on n’empêche pas les poules de pondre. Donc après le jeûne, on se retrouve avec une quantité considérable d’œufs. Ces œufs, à cette époque, seront décorés et offerts lors de la fête de Pâques. Au 18e siècle, les œufs seront vidés et remplis de chocolat. C’est au 19e siècle, qu’on voit apparaître les premiers petits œufs totalement en chocolat ».

Conte de fées au chocolat

Les cloches de Pâques apportent avec elles des histoires merveilleuses, magiques, comme celle de François Deremiens. Fils d’agriculteur ardennais, il est instituteur durant 5 années dans une école primaire à Bastogne. Mais sa passion d’adolescent pour le chocolat éveille un nouveau sens à sa vie. François plaque tout en 2005 pour réaliser son rêve, devenir un artisan du chocolat. Il nous explique pourquoi le chocolat le fascine : « C’est tout ce que vous pouvez faire avec la matière. Il n’y a pas de limite en fait. Ça n’a pas de limites dans les combinaisons de goûts, au niveau de la structure. Vous pouvez partir sur des pièces d’architecture en chocolat. Vous pouvez le travailler dans tous les sens. C’est ça qui rend ce produit noble. »

A 40 ans, cet autodidacte est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs artisans chocolatiers du monde par le prestigieux Gault et Millau, mais surtout par le célèbre Club des Croqueurs de Chocolat à Paris. François fait partie de ces rares pépites d’artisans chocolatiers qui fabriquent le chocolat de A à Z. Cet enfant de la terre wallonne va chercher ses fèves aux quatre coins du monde : Venezuela, Vietnam, Jamaïque, Congo, en passant par le Costa Rica. Des voyages au plus près des petits agriculteurs locaux que l’artisan nous raconte : « L’exemple du Costa Rica, c’est que vous avez les Indiens Malekus qui cultivent encore traditionnellement de vieilles variétés cacao. Mais pas des variétés hybrides comme dans les grandes plantations de cacaoyer où vous pouvez trouver du cacao plus productif, mais beaucoup moins intéressant au niveau gustatif ».

Pâques, période créative et enfantine

Sa passion pour le chocolat a créé une dizaine d’emplois. Dans son atelier à Prouvy dans le cœur de la Gaume, François n’est jamais avare en conseils pour transmettre son savoir. Pâques, c’est bien la créativité sous toutes ses formes qui inspire le monde des chocolatiers, comme nous l’explique Guillaume, un employé de la chocolaterie : « C’est vrai qu’on travaille beaucoup les montages. Et moi, c’est vraiment ce que j’aime bien dans ce boulot, c’est la créativité, faire des sujets. C’est ce que j’adore ! ».

Pâques est sans conteste le nid de la créativité des chocolatiers. C’est évidemment la boutique qui cristallise les réminiscences enfantines des clients : « Cela m’inspire les enfants, et puis chercher les chocolats dans le jardin. J’adore préparer les décorations de Pâques ».

« Autant avant quand j’étais petite, j’aimais tous les chocolats comme beaucoup d’enfants. En grandissant, on a ses goûts qui s’affinent. Maintenant, je n’aime plus que les chocolats des vrais chocolatiers. Autant faire vivre les artisans de notre région. »

Comme quoi la magie de Pâques peut éclore sur de belles histoires, qu’on soit de petits ou de grands gourmands.