D’après le recensement annuel de Natagora, les papillons sont moins nombreux à papillonner dans nos jardins

Durant tout le mois de juillet et comme chaque année, Natagora a mené une action de recensement de papillons. Intitulée "Devine qui papillonne au jardin", elle a rassemblé plus de 11.000 participants dans 2772 jardins.

Comme l’an dernier, les piérides se classent en tête. 17.052 papillons de cette espèce ont été observés, ce qui représente une fréquence d’observation de 78,1%. Les vulcains et les paons du jour se classent juste derrière et confirment donc leur deuxième et troisième place. 9854 vulcains ont été observés contre 8679 paons du jour.

Au total, c’est 55.631 papillons qui ont été aperçus. Certes, ce nombre semble important, mais il représente tout de même 20.000 papillons de moins que l’année dernière.

Déclin général de toutes les espèces

Les papillons sont donc de moins en moins nombreux. Si l’an dernier, en moyenne 22,2 papillons étaient par jardin, cette année ils ne sont plus que 20,1.

Philippe Frennet, retraité, confirme cette tendance. "Au début que j’étais ici donc il y a quand même 16 ans, il y avait de très très chouettes papillons. Mais malheureusement je constate qu’ils disparaissent. Il y a des papillons qu’on ne voit plus, et ça, c’est une catastrophe parce qu’il y en avait beaucoup."

Pourquoi disparaissent-ils ?

Si le nombre de papillons diminue, le réchauffement climatique n’y est pas pour rien. "La diminution des papillons est liée aux effets météorologiques comme les périodes de canicules ou d’inondations", explique Vincent Louwette, entomologiste chez Natagora.

Mais cette disparition n’est pas due au seul dérèglement climatique mais plutôt à la combinaison de plusieurs facteurs. "D’un autre côté, la première cause de disparition c’est la destruction des habitats. On urbanise beaucoup, on exploite chaque parcelle de terre. Et il y a aussi les pesticides…", continue-t-il.

Insecticides, perte et fragmentation d’habitats, urbanisation, agriculture intensive, tous ces éléments ne sont donc pas sans conséquence sur la vie des papillons.

"Ce que nous pouvons faire pour agir, c’est laisser quelques espaces à la nature. Si vous laissez des zones plus libres, vous allez attirer toute cette flore et cette faune." Aménager son jardin en faveur de la biodiversité, c’est donc avoir plus de chance d’observer des papillons dans son jardin.