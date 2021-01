Cycliste des Fagnes: "Il n'y avait aucun motif valable pour priver cet homme de liberté"

Les affaires du cycliste des Fagnes ou du contrôle covid polémique à Waterloo ont remis cette question au devant de l'actualité: les réseaux sociaux sont-ils les nouveaux tribunaux? Pour tenter de répondre à la question sur le plateau de CQFD: Laura Calabrese, professeure d’analyse de discours et communication à l’ULB et Denis Bosquet, avocat au barreau de Bruxelles, spécialisé en droit pénal.

Une privation de liberté interpellante

Au sujet de l'affaire du cycliste des Fagnes, Denis Bosquet se dit incrédule: "On a une vidéo qui pose question [...], une petite fille qui ne semble pas blessée et 48h plus tard, un appel à témoins. Premier étonnement: cet appel pour des faits qui semblent d'une gravité relative. Second étonnement: cet homme qui s'y reconnaît se présente spontanément à la police et est immédiatement privé de liberté, sur ordre d'un magistrat du parquet qui demande qu'il soit auditionné. Etait-il nécessaire, dès ce moment-là, de le priver de liberté? Et puis, c'est l'emballement. On pourrait s'attendre à ce qu'après son audition, il soit remis en liberté, et pas du tout", s'étonne l'avocat.

Il explique: "On a fait ce qu'on appelle un triptyque judiciaire: soit prendre les empreintes digitales et photos de la personne avant de la priver de liberté [...] En droit pénal, c'est la sanction la plus grave qui soit". Une réaction judiciaire disproportionnée et d'autant plus interpellante qu'elle est ouvertement liée à l'émoi créé sur les réseaux sociaux, selon Denis Bosquet.