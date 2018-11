Cyberviolences: les femmes, cibles favorites

Plusieurs femmes ont tenu à lui apporter leur soutien. La journaliste Florence Hainaut a notamment réagi sur le caractère systématique des insultes et des menaces qui pèsent sur les femmes qui prennent part au débat public : "Quand on aura enfin compris à quel point ce harcèlement est systémique et n’a d’autre but que de faire taire et invisibiliser les femmes, il sera trop tard", dénonce-t-elle.

Opaline Meunier : "Il faut se lever chaque matin avec ça"

D'autres femmes politiques se joignent à ces constats. C'est notamment le cas d'Opaline Meunier, candidate de la liste Mons en mieux aux dernières élections communales à Mons: "Je le vis aussi. C'est comme si les gens considéraient que parce qu'on s'exprime publiquement, on mérite d'en prendre dans la g*****. Ces gens nous utilisent comme punching-ball."

La conseillère communale insiste sur la dimension sexiste des cyberviolences dont elle est victime : "Dans les messages, on sent clairement la haine et le relent de sexisme. On attend des femmes qu'elles soient gentilles et douces, pas qu'elles frappent du poing sur la table. Ce que ces gens essaient de faire, c'est de nous renvoyer à l'ombre."

Ces comportements ont des conséquences : "Psychologiquement, il faut se lever chaque matin avec ça. À une période, j'ai eu l'expérience avec des comptes qui m'envoyait plusieurs messages, par jour, d'injures pendant des semaines. C'est comme une lapidation virtuelle. On n'accepterait pas ça dans la réalité ou s'il s'agissait d'autres personnes que des politiques."

L'impunité favorisée par l'anonymat

"Il y a un côté défouloir favorisé par l'anonymat" ajoutait Opaline Meunier qui appelle à une réflexion sur le sujet : "Quel équipement pour la police ? Quel cadre légal ?"

En avril dernier, pour la première fois, un tribunal belge a condamné un utilisateur anonyme de Twitter qui harcelait une femme sur le réseau social. Une condamnation qui n'aurait peut-être pas été possible il y a quelques années encore, comme en témoignait en juillet dernier la journaliste Myriam Leroy qui dénonçait une remarque courante entendue aussi en cas de viol : "Ne l'avait-elle pas un peu cherché ?"

La condamnation du tribunal d'Anvers est "un message important dans la lutte contre le cyberharcèlement", selon Patrick Charlier d'Unia, le directeur du centre interfédéral de lutte contre la discrimination : "Harceler et menacer une personne anonymement ne vous protège plus contre des poursuites judiciaires."

En France, en juillet dernier, la journaliste Nadia Daam, victime de cyber-harcèlement, avait obtenu gain de cause et deux de ses agresseurs avaient été jugés pour des menaces de mort et de viol sur internet. Ils ont été condamnés à six mois de prison avec sursis.

Des campagnes pour prévenir dès l'adolescence

Une campagne de la Wallonie et de la Région bruxelloise dénonce actuellement le cyberharcèlement dont les adolescents et les jeunes adultes sont victimes.

Cette campagne s'intitule #ARRETE. La ministre des Droits des femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Isabelle Simonis(PS) expliquait ceci à son sujet la semaine dernière : "Selon les résultats préliminaires d'une étude qui sera finalisée en avril 2019, il apparaît déjà que 17% des jeunes déclarent être ou avoir été victimes de cyberviolence sexuelle ". Une prévention nécessaire dès le plus jeune âge, donc.