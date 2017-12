Cybersécurité: une nouvelle formation réservée aux femmes.

A Bruxelles, une formation a débuté en cybersécurité. Celle-ci est ouverte exclusivement à des femmes qui souhaitent réorienter leur carrière dans le secteur de la sécurité informatique.



Elles sont 24 à se lancer ensemble dans la cybersécurité. Toutes avec déjà quelques années de carrière à leur actif que ce soit en finance, dans le monde de la mode ou en marketing. Dans tous les cas, loin du milieu de l'informatique. Durant trois mois, elles vont cumuler cours théoriques et expérience en entreprises.

Rosanna Kurrer, à la tête de la formation Cyberwayfinder, a imaginé ce cursus pour femmes : "Il n'y a pas de femmes sur le terrain. En Europe 7% je dirais, et encore moins en Belgique."

Aussi, en cybersécurité, les enjeux deviennent plus complexes puisque les problèmes touchent maintenant tous les secteurs: l’énergie, l'eau, les transports, etc. "On met tous nos besoins dans ces réseaux digitaux, ce qui nous rend très vulnérables aux attaques. Donc c'est un moment où tout le monde doit en être."

Source d'inspiration

La directrice en est persuadée : les équipes mixtes fonctionnement mieux. D'autant plus que ces femmes apportent le bagage de leur vie professionnelle d'avant, "utile par exemple pour la communication urgente lors d'une cyberattaque".

Mais cette mixité se travaille "notre défi est de convaincre les patrons qu'elles sont compétentes et de convaincre les femmes qu'elles peuvent y arriver même sans background IT, de math ou de sciences"

Si elles arrivent au bout de leur formation,ces 24 femmes pourraient en inspirer d'autres.