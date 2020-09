Cybercriminalité : notre corde sensible, l’outil préféré des hackers ?

Mais c’est aussi cette période de stress et de vulnérabilité dans laquelle nous avons été plongés face à un virus dont on ignorait tout et qui allait bousculer nos quotidiens qui a permis aux hackers de sophistiquer leurs techniques.

De plus, "le filon du toutes boites", qui consiste à envoyer des mails groupés à plusieurs centaines de personnes, en espérant que quelques-uns cliquent sur un lien, "ne rapporte plus autant qu’avant", mais en plus la vigilance des utilisateurs a été renforcée.

En conséquence, "les protocoles cryptographiques sont plus compliqués à mettre en place", explique Jean-Michel Dricot. Autrement dit, les cyberattaques qui consistent à deviner ; à "hacker" les mots de passe sont aujourd’hui plus complexes à mettre en place.

Aujourd’hui, les protections des systèmes informatiques, pour les entreprises comme pour les individus, sont bien plus élaborées. L’importance de disposer de mots de passe complexe, par exemple, est une idée bien répandue, y compris chez les utilisateurs les plus novices.

"On repère, et à coups de contact et d’information récoltés, on met la pression sur les personnes", explique Jean-Michel Dricot. Et d’ajouter, "on va gratter les informations sur les personnes, choisir parfois les personnes les plus isolées, soit en créant, par exemple, des faux profils de faux membres de la même entreprise ou alors en construisant une véritable histoire, un narratif. Il y a une importante part de documentation", indique le chercheur.

"Cette attaque reposait sur une tentative significative et concertée de tromper certains employés et d’exploiter les vulnérabilités humaines pour accéder à nos systèmes internes", avait d’ailleurs expliqué les équipes de Twitter dans un communiqué.

Face à une sécurité technique plus sophistiquée, les hackers se sont adaptés et ils se sont mêmes spécialisés.

C’est un constat réalisé par de nombreux chercheurs. Pendant la crise du coronavirus, et notamment pendant le confinement, la cybercriminalité a augmenté. C’est ce qu’explique Europol dans un rapport sur la façon dont la criminalité s’est organisée pendant la crise du coronavirus. Europol explique que "les criminels se sont servis de la crise du coronavirus pour perpétrer des attaques de "social engineering".

En fait, c’est la vulnérabilité des populations, pendant cette période pour le moins troublée, qui crée un terrain favorable pour les hackers.

Selon ECHO network, un réseau d’experts sur la cybersécurité, "les hackers exploitent désormais le fait que le facteur humain est dans un état bien plus vulnérable qu’avant (la crise du covid-19, ndlr). Il ou elle a peur de tomber malade, s’inquiète pour sa famille et ses amis et est à la maison avec beaucoup plus de temps pour aller chercher des informations sur le coronavirus en ligne".

Ainsi en situation de vulnérabilité, la vigilance diminue. Et c’est dans ces moments que les hackers deviennent plus prolifiques. "Les individus ont un risque plus élevé d’être la cible de cybercrimes à cause du coronavirus et peuvent ainsi devenir plus vulnérables et plus facilement exploitables en tant que cibles", décrivent les experts d’ECHO.

Pour Jean-Michel Dricot, c’est en ça que le "social engineering", donc l’étude de la cible et la conception de l’attaque en fonction de celle-ci, est un atout puissant des cybercriminels. "Il s’agit de construire une histoire. Ça peut être de l’empathie, quelque chose de positif ou encore du ‘shaming’, l’idée d’amadouer quelqu’un en tirant sur la corde sensible ou à l’inverse de le faire chanter. Ce n’est pas seulement une question technique". Et d’ajouter, "les systèmes de sécurité sont maintenant très élaborés, alors maintenant les hackers cherchent à savoir à qui particulièrement demander la clé pour entrer", indique le professeur en cybersécurité.