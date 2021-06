Culpabilité, isolement, colère… Avec le Covid, les familles endeuillées ont dû faire face à un surcroît de souffrance

"Un sentiment terrible d’isolement, de déconnexion. Un terrible choc." Un peu plus d’un an après le décès de son père, Renata a toujours l’émotion au bord des lèvres et pas vraiment les mots pour décrire l’ampleur de la douleur qu’elle ressent encore.

Les familles endeuillées ont dû encaisser un surcroît de souffrance durant la pandémie, pour une série de raisons, qui vont des conditions sanitaires qui ont bouleversé les habitudes en matière d’accompagnement des malades et mourants, aux modifications concernant les funérailles, en passant par la place médiatique occupée par le terrible et quotidien comptage des décès dus au Covid.

Chacune de ses familles et, individuellement, chacun des membres de celles-ci, a réagi à sa façon, tentant de surmonter l’épreuve tant bien que mal. Nous avons voulu entendre leur ressenti et comprendre comment elles sont arrivées à gérer leur deuil.

L’éloignement

"Je vis en Nouvelle-Zélande depuis des années, j’y ai élevé mes enfants, qui sont installés sur le continent, ainsi que mes petits-enfants. Mais je n’ai jamais coupé les ponts avec le reste de ma famille. Je reviens régulièrement, tout particulièrement pour voir mes parents et mon frère et ma sœur."

"Sauf que, l’an dernier, quand mon père a eu un accident, je n’ai pas pu sauter dans un avion et être présente. Il n’y avait pas de vols vers l’Europe, tout simplement".

Alors, c’est de chez elle qu’elle a pris des nouvelles, vaille que vaille, jonglant avec le décalage horaire (22 heures supplémentaires). Enchaînant les Skype et les coups de téléphone, encaissant les informations, de plus en plus alarmantes. Pour apprendre que son père n’allait pas survivre. "Tout s’est écroulé. J’avais du mal à réaliser. J’étais tellement loin, seule, et impuissante !"

Je ne l’ai plus revue

L’impuissance, Sabine l’a ressentie également, bien qu’à proximité de sa maman, confinée en maison de repos dès le début de la pandémie. "Tout à coup, on ne pouvait plus aller voir maman, qui était confinée dans sa chambre et ne pouvait plus voir personne, même au sein de la maison de repos. Elle n’allait déjà plus très bien, elle perdait pied."

"Mais le fait de ne plus pouvoir voir sa famille (nombreuse : nous sommes 5 enfants, et de nombreux petits-enfants), ça a été le coup de massue pour elle. Et puis, il y a eu l’annonce de ses problèmes respiratoires, de son hospitalisation, et le diagnostic de Covid, en avril 2020. Je ne l’ai plus revue, si ce n’est par Skype, grâce aux infirmiers."

J’ai "choisi" de ne pas la revoir

Eric non plus n’a pas revu sa maman, décédée également des suites du coronavirus. Par choix : "J’ai laissé mes sœurs aller la voir à l’hôpital. Ils ont permis une dernière visite. C’était compliqué. Et moi, je voulais aussi garder une belle image d’elle. Nous avions voyagé tout récemment en Espagne et dans le sud de la France, et on a fêté ensemble ses 86 ans".

Ce Bruxellois établi à Dubaï depuis une trentaine d’années revenait régulièrement en Belgique pour voir sa mère, une femme énergique, qui n’avait d’ailleurs jamais hésité à lui rendre visite dans les Emirats.

"J’étais encore présent en Belgique quand c’est arrivé, en mars 2020. Ma mère se voyait plus autonome qu’elle n’était vraiment, mais c’était une femme volontaire et, moyennant certaines aides (infirmière à domicile, fourniture de repas), elle se débrouillait très bien."

Un deuil impossible à faire ?

La pandémie a empêché nos trois témoins de revoir leurs parents, à l’article de la mort. Un deuil impossible à faire ? "Je ne dirais pas cela", répond Emmanuelle Zech, docteure en psychologie, et professeure à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation à l’UCLouvain. "Les réactions de deuil sont idiosyncrasiques, fondamentalement individuelles et personnelles."

Elles sont aussi le reflet de l’attachement qu’on porte à la personne, des relations qu’on a avec elle : "On n’a pas forcément la même relation avec notre père ou notre mère, pas plus que nos frères et sœurs".

"Et je ne suis pas de ceux qui prédisent que 'forcément', le deuil en période de Covid aura des conséquences plus graves et à plus long terme. Il faut garder un œil critique", insiste cette spécialiste du deuil.

Une étude sur l’évolution des profils de deuil

Œil critique qui sera nourri par une étude portant sur le deuil dans cette période de pandémie : en trois parties, de 6 mois à chaque fois, menée en Belgique francophone, en Espagne, au Canada, en Suisse. "Nous pourrons ensuite analyser les réponses des personnes endeuillées et tirer des conclusions."

"Reste que, précise-t-elle, nous pouvons déjà relever des aspects spécifiques à cette période Covid qui peuvent avoir un impact sur le processus de deuil : le fait que les morts soient dues à une maladie contagieuse, ce qui génère des sentiments d’insécurité et d’impuissance chez les soignants, mais aussi un sentiment de responsabilité, voire de culpabilité, chez tous."

Médiatisation

Et puis il y a cette médiatisation du nombre de morts, qui génère une anxiété par rapport à notre propre finitude habituellement un peu enfouie, et qui provoque des questionnements sur notre propre existence. Questionnements auxquels on tente de répondre soit en assimilant l’information et en adaptant nos comportements, soit en niant l’information et en agissant comme si tout cela n’était pas si grave, ou pas concernant.

Et enfin, relève-t-elle, dans ce processus de deuil en temps de Covid, il y a les importantes modifications dans l’accompagnement des personnes mourantes, et des rites funéraires, pour cause de mesures sanitaires.

Culpabilité

"Moi je me sens coupable, dit Sabine. Un sentiment qui ne me quitte pas : je ne suis pas allée voir maman quand l’hôpital nous a dit que c’était la fin, parce qu’on était au début de la première vague et que j’ai eu peur. D’être contaminée, et de contaminer en retour." Durant son hospitalisation, les conseils de famille se sont multipliés. Tous se sentaient également démunis.

"J’ai hésité à lui rendre cette dernière visite. J’ai dit non. Ma filleule y est allée au nom de nous tous. Heureusement. Mais moi, je regrette de ne pas l’avoir fait. Moi qui me sentais une des plus proches de maman, je n’ai pas été là pour lui tenir la main."

Hors de question qu’elle parte seule

Amandine, la filleule de Sabine, s’est dit pour sa part qu’il était hors de question que sa grand-mère parte seule, elle à qui elle était très attachée, et qui s’était tellement occupée d’elle durant son enfance – "C’est elle qui m’a donné envie de voyager, c’est elle qui m’a montré les films de Cousteau, et je suis devenue biologiste marin… C’est dans le droit fil".

"On en a parlé avec ma sœur : je vis chez ma mère et mon beau-père, qui est à risque. Ce n’était pas évident. Mais à l’hôpital on m’a équipée comme il fallait et j’ai pu lui parler, sans qu’elle puisse me répondre, car elle était déjà dans le coma. Elle est décédée le lendemain."

Stratégies d’ajustement

"Les personnes endeuillées mettent en œuvre des stratégies d’ajustement, poursuit Emmanuelle Zech. Elles sont variées : de confrontation ou d’évitement, centrées sur les émotions, la résolution de problèmes ou la recherche de sens. Mais il ne faut pas oublier que le deuil est un processus, qui se vit dans le temps, et qui évolue."

Eric, aujourd’hui, se dit certain d’avoir fait le bon choix de ne pas aller voir sa mère à l’hôpital. "J’ai eu une relation très proche avec elle ces dernières années. Je n’ai pas ressenti le besoin absolu d’aller la voir. Peut-être était-ce différent pour mes sœurs."

Colère

Mais s’il y a un sentiment qui l’habite aujourd’hui, c’est la colère. "La colère devant la manière dont cette crise a été gérée en Europe ! Quelle catastrophe ! Les personnes âgées dans les maisons de repos, dans les hôpitaux, ont terriblement souffert. Et le personnel soignant, si dévoué, si démuni, aussi ! Quel scandale, quelle inhumanité…"

"Alors, je sais, les gestes barrières, tout ça. Mais ça ne justifie pas la façon dont on a traité les gens. Je n’ai pas vu ça à Dubaï. Et je ne parle même pas de tous les autres ratages : des masques à la vaccination…"

Besoin d’écoute

"Les personnes endeuillées, poursuit Emmanuelle Zech, ont avant tout besoin d’être écoutées, respectées dans leur manière de vivre leur deuil. Si intenses que puissent apparaître les réactions au deuil, elles ne vont pas pour autant perdurer."

Les rites ont-ils alors leur rôle à jouer dans le processus d’ajustement ? "Oui, s’ils sont adaptés aux personnes. On se rend compte que les rites traditionnels sont moins utilisés de nos jours (et même hors période de Covid : s’habiller en noir, envoyer des lettres de condoléances) pour aboutir à des rites plus personnalisés."

Le streaming, lors des funérailles, a pu permettre à des personnes qui ne pouvaient y assister de participer quand même : "Et c’est important".

Immense réconfort

"Heureusement qu’il y a eu cela, acquiesce Renata. J’ai pu assister la cérémonie, et même prendre la parole, ce fut un immense réconfort pour moi, même si c’était étrange et décalé, car on était au milieu de la nuit en Nouvelle-Zélande".

Famille et amis réunis pour les funérailles, cela n’a pas été possible pendant la pandémie. "Nous étions une douzaine aux funérailles de notre mère, reprend Sabine. Ses enfants, leurs conjoints, ses petits-enfants, mais pas leurs conjoints. On n’a pas pu toucher le cercueil, ni même l’approcher. Et puis tout le monde s’est séparé. On est allé sur sa tombe, en ordre dispersé pour l’anniversaire de son décès, début mai. Mais on souhaite se réunir ensemble, dès que ce sera autorisé et que nous serons tous disponibles, sans doute cet été. Maman sera au centre de notre réunion de famille."

On est parti avec l’urne aux Pays-Bas

Eric revient lui aussi sur les funérailles : "On a pu dépasser un tout petit peu la jauge pour la cérémonie, car comment faire pour rejeter des personnes qui avaient été proches ? Ma mère souhaitait être incinérée, et que ses cendres soient enterrées aux côtés de mon père, dans un petit bois, aux Pays-Bas. On est parti avec l’urne, avec une de mes sœurs et mon beau-frère. On a pu passer. Et là, un fossoyeur nous attendait. Il a enterré l’urne et c’était fini, impossible même de voir le reste de la famille. Etrange, et déstabilisant. Mais on a fait ce qu’elle souhaitait".

"Mettre en œuvre des rites personnalisés qui ont du sens et nous aident quand on vit un deuil, c’est important, conclut Emmanuelle Zech. Allumer une bougie, préparer un repas que le défunt aimait, passer sa musique préférée…"

"On l’oublie parfois, mais les capacités d’adaptation des êtres humains sont gigantesques."