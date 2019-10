Crotales de Namur : peut-on posséder de tels animaux à la maison?

C’est une étrange et effrayante découverte qui a été opérée par les pompiers de la Zone Nage, Namur-Andenne-Gembloux- Eghezée vendredi dernier. Deux serpents, encore vivants, se trouvaient le long d’une route sous une bâche avec les restes d’un vivarium. Des serpents appelés "crotales atrox", une espèce particulièrement dangereuse.

"Le premier réflexe est de se mettre en sécurité. Si l’on garde une certaine distance, ces animaux n’ont pas tendance à nous attaquer pour le plaisir. Il faut ensuite appeler les pompiers mais toujours garder l’animal en vue pour ne pas le perdre", conseille Thomas Degand, le vétérinaire pompier qui a attrapé les deux reptiles.

Après leur capture, les crotales ont été transférés au Natuurhulpcentrum près de Gand, dans l’attente d’un nouveau lieu de résidence équipé pour des animaux d’une telle dangerosité. En Wallonie par exemple, L’asbl "Carapace" recueille ce genre de spécimens. Située au sein du parc zoologique de Pairi Daiza, elle accueille chaque semaine quatre à cinq nouveaux résidents. "Pour la plupart ce sont des animaux abandonnés mais notre centre est aussi habilité à recevoir des animaux saisis dans le cadre d’opération de police", explique Laurent Grolet, l’administrateur de l’ASBL. "Le plus fréquemment ce sont des tortues aquatiques, quelques serpents mais en définitive ce sont habituellement des animaux qui ne représentent pas de réel danger", complète-t-il. Depuis quelques années les saisies d’animaux exotiques sont en hausse dans le Royaume.

NAC une appellation fourre-tout

L’acronyme NAC désigne les nouveaux animaux de compagnie. Le terme est d’abord utilisé par les vétérinaires, reflet de l’engouement du public pour certaines populations animales et des soins médicaux qui en découlaient. Aujourd’hui, l’appellation s’est élargie et détermine tous les animaux à vocation domestique mis à part les chats et les chiens. Par exemple, les cochons, les furets, les reptiles, les insectes et araignées, et même le poisson rouge sont considérés comme des NAC.

Quelle législation pour les animaux exotiques venimeux ?

En Belgique ce sont les régions qui fixent les animaux autorisés à l’adoption. La possession de serpent, ce qui nous intéresse dans le cadre de cet article, est réglementée en Wallonie. Dans l’ensemble, la loi belge se repose sur des conventions internationales et les animaux venimeux sont strictement interdits à la possession. Pour un crotale donc (une espèce exotique et venimeuse), son obtention n’est pas autorisée. Pour les autres, des exceptions peuvent être accordées si les conditions de détention sont respectées. Il faut obtenir un permis d’environnement. Le candidat à l’adoption doit passer une sorte d’examen imposé qui peut prendre jusqu’à 4 mois de procédure. Le permis peut être refusé par l’autorité s’il y a beaucoup d’oppositions, si l’avis est défavorable ou s’il existe un risque pour la sécurité. En Région bruxelloise, un certificat doit être octroyé pour détenir ou élever des espèces protégées telles que les tortues, hiboux, serpents, perroquets,…