Critiques de l’audition des enquêteurs belges au procès des attentats de Paris : la police réagit

Depuis le 25 novembre et jusqu’à ce jeudi, sept enquêteurs belges témoignent de leurs investigations au procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Les policiers déposent par visioconférence depuis Bruxelles. " Les auditions se sont améliorées " au fil des jours, note-t-on en salle d’audience. Mais cela n’efface pas les critiques des avocats de la défense et des parties civiles qui déplorent de concert la faiblesse ou la frilosité des réponses belges aux questions touchant les manquements dans le suivi des djihadistes avant les attentats.

Face aux griefs, la police judiciaire fédérale avait initialement choisi de réagir via un communiqué écrit. Publiée le 30 novembre dans les colonnes de " L’Avenir ", cette brève réponse a été jugée inappropriée à la fois par les parties aux procès, par les policiers de la DR3 et par des observateurs extérieurs. Ce mercredi, la police a répondu plus longuement aux questions de la RTBF par la voix d’Éric Snoeck, directeur général de la police judiciaire fédérale.

Quel a été votre ressenti de directeur général de la police judiciaire vis-à-vis des critiques entourant l’audition des enquêteurs belges au procès des attentats de Paris ?

Je comprends les attentes par rapport aux témoignages des enquêteurs belges, particulièrement celles qui émanent des victimes. Ces personnes, dont la famille a parfois été littéralement détruite, ont raison de questionner ce qui s’est passé il y a six ans. Je constate que les critiques font partie de notre quotidien depuis les attentats. Nous aussi, nous analysons la manière dont on fonctionne, dans un objectif d’amélioration. Cela dit, je dois admettre que certains reproches ont été vécus de manière désagréable. Les enquêteurs et leur hiérarchie se sont longuement préparés aux témoignages. Durant l’enquête, tous les moyens ont été déployés pour arrêter les suspects. Si le procès se tient à Paris avec un certain nombre de personnes sur le banc des accusés, c’est aussi parce que l’enquête a été correctement menée et a livré des résultats.

Certaines critiques sont-elles justifiées de votre point de vue ?

Plusieurs reproches ou interrogations se mêlent. Au départ, la question de l’anonymat des enquêteurs au procès a suscité pas mal de discussions. De notre côté, nous demandions que nos policiers puissent témoigner de la même manière que le font les enquêteurs français, donc anonymes. La loi française, manifestement, n’est pas prévue pour ce cas spécifique des policiers étrangers. La critique doit donc plutôt viser l’arsenal juridique français. Finalement, le président de la cour d’assises a autorisé l’anonymat, en concertation avec le procureur fédéral belge. Je pense sincèrement que c’est une bonne chose. Cela a pu être perçu par les victimes comme étant impersonnel. Mais d’un autre côté, cela garantit la sécurité et la sérénité des enquêteurs, au bénéfice de la qualité de leurs témoignages.