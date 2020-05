Crise sociale et financière : la perspective d'une augmentation drastique du nombre de demandeurs sociaux dans les CPAS

"Je ne gagne plus rien depuis deux mois. Tous les soirs, c'est la soupe populaire. Je vais chercher un colis alimentaire dans une association. Je commence vraiment à compter ce qu'il me reste et surtout, j'emprunte à droite et à gauche…". Désormais pour affronter cette crise, Vincent n’a pas d’autres choix que de se tourner vers le CPAS.

Depuis 2 mois, de nombreux travailleurs de l'Horeca sont orphelins de leurs hôtels, restaurants ou cafés. C'est le cas de Vincent, un barman de 40 ans. Habitué à servir de nombreux cocktails, il est devenu son seul client. Il dépense pour vivre, mais il ne gagne plus rien. Les semaines passent, la solitude s’installe et les perspectives financières sont très floues…"Depuis le 13 mars, je n'ai plus de travail. Je passe beaucoup de temps au téléphone, je me renseigne auprès des syndicats pour une aide au chômage", explique-t-il.

De nombreux travailleurs plongent dans une crise financière

La fermeture des établissements Horeca plonge également les étudiants dans une crise financière. "Du jour au lendemain, tu as zéro euro sur ton compte en banque!", s'exclame Amanda, 24 ans, une étudiante mexicaine qui vit en Belgique depuis 7 ans.

En dernière année de bachelier à l'ULB (Université Libre de Bruxelles), elle travaillait à mi-temps dans un restaurant pour payer ses études et subvenir à ses besoins. "Je travaillais 25 heures par semaine dans un restaurant, mais il ne peut plus m'employer à ce rythme-là. Malheureusement, je ne reçois pas d'aide de ma famille et en tant qu'étrangère, je n'ai pas droit à une bourse et normalement, je n'ai pas droit à l'aide du CPAS non plus. Je ne savais plus quoi faire", ajoute-t-elle.

Souvent, à côté des lieux de restaurations dans les centres-villes, on retrouve des artistes ambulants. "Les clowns, les magiciens, les danseurs, les DJ's, tout le petit monde du spectacle de rue est à l'arrêt". À 57 ans, Fabrice regroupe toutes ces casquettes artistiques comme indépendant. En ce moment, les spectacles qu'il donne devant sa caméra lorsqu'il anime un live Facebook sont gratuits. "Du jour au lendemain, tous mes évènements du mois de mars, avril, mai et presque tous ceux de juin ont été annulés. Les mariages que j'animent en septembre, les fêtes d'Haloween en octobre et certains villages de noël ont décommandés également. Pour l'instant, je n'ai plus de travail jusqu'en décembre prochain. Du coup je patiente et je continue à m'exercer. J'attends une réponse, mais je ne suis pas sûr de pouvoir bénéficier du droit passerelle donc le CPAS devrait bien m'aider en ce moment", commente-t-il.