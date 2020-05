Crise sanitaire : quand de très jeunes médecins entament leur carrière dans une unité covid-19

Jamais Laura Bricman n'aurait imaginé débuter sa carrière de cette manière. Dès son arrivée dans cet hôpital il y a deux mois, elle a été propulsée en unité covid-19. Elle a d’abord commencé à travailler devant la tente de dépistage :" Nous étions dans les premiers à vivre cette expérience particulière, (…) mais finalement, on en revient à l'essentiel de notre travail de médecin. Quand on a prêté serment on savait que ce ne serait pas toujours facile"

Affronter la mort dans la solitude

Certains patients ont vu leur état se dégrader en un temps inimaginable. En analysant l’état de poumons malades sur de nombreuses radios, Laura a dû affronter un vrai sentiment d'impuissance. "Le nombre de patients qui sont arrivés avec de telles images dont la progression a été très rapide, c’est quelque chose que je n’avais jamais vu ".

Mais il y a aussi la mort : "J’ai vécu mes premières confrontations à la mort en 1ère année. Les premières fois ne sont jamais faciles, mais dans ce cas-ci, ce qui m’a le plus marqué était la solitude des gens. Le plus difficile et le plus inhabituel a été de gérer la fin de vie dans la solitude ".

Heureusement, certaines guérisons lui redonnent de l'espoir, tout comme elle donne de l’espoir aux patients.

Laura entre ensuite dans la chambre d’un homme qui affiche enfin une meilleure santé : "C’est la septième semaine que je suis à l’hôpital et je sais par où je suis passé, alors je sais qu’à présent c’est bien, même très bien ", témoigne-t-il ému.

Tous ces patients et toutes ces images resteront à jamais gravés dans la mémoire de cette jeune médecin: "Ces couloirs avec le matériel d’isolement devant chaque porte, c’est vraiment quelque chose qu’on ne voit jamais. Ces unités covid c’est exceptionnel. Je m’en rappellerai toute ma vie c’est certain ". Car Laura aura entamé sa carrière avec la pire crise sanitaire connue chez nous depuis un siècle.