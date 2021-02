Crise sanitaire et psychologie : selon une étude, le décompte des chiffres journalier aurait raison de notre humeur et de notre sommeil

Tout d’abord l’objectif : "Des recherches ont déjà été menées à travers le monde, explique le professeur. Nous, nous sommes penchés, dans une étude dirigée par le Dr Peter Simor, chercheur postdoctoral à l’ULB, sur les impressions de quelque 180 individus. Et durant le premier confinement, dans trois pays différents (Espagne, Hongrie et Belgique) et sur un laps de temps de deux semaines". Questionnés le matin (sur leurs nuits) et le soir (sur les sentiments éprouvés le jour), l’étude s’est d’abord portée sur les sentiments d’environ 750 personnes.

Une nouvelle recherche, menée par l’unité en Neuropsychologie et Neuroimagerie fonctionnelle de l’ULB du docteur Philippe Peigneux et des services de trois autres pays européens a tenté de faire la lumière sur les rapports entre nos sommeils parfois contrariés durant le confinement et nos humeurs… le jour venu.

Notre humeur est aussi influencée par l’environnement . Et l’étude a porté sur ces fameux chiffres quotidiens auxquels nous sommes confrontés. Durant le premier confinement, ce décompte (qui maintenant devient presque habituel), c’était du jamais vu. Et le nombre de décès était parfois très haut. "On constate une variation sur l’humeur. Quand nous sommes confrontés à l’annonce d’un grand nombre de décès et quand la nuit précédente n’est pas bonne, ces symptômes, comme "l’anxiété du covid" est en hausse."

L’étude montre donc que la qualité du sommeil a un impact sur nos perceptions et notre humeur du jour suivant . "Un sommeil de moins bonne qualité engendre souvent une hausse des humeurs négatives et d’anomalies psychologiques". Ces dernières concernent notre perception de la réalité. Comme l’impression de penser de manière claire, la perception qu’on a des autres (une paranoïa, par exemple) et des anomalies de la réalité que l’on peut penser observer (des troubles de notre rapport au monde que l’on peut observer aussi le lendemain d’une nuit blanche, souligne le spécialiste). Une hausse de plaintes somatiques est aussi constatée. Celles-ci sont à rapprocher du concept de l'"anxiété du covid". C’est-à-dire qu’on aura tendance à s’imaginer avoir des signes de la maladie. "Toux sèche, douleurs abdominales, musculaires et à la poitrine, maux de tête, souffle court, moins d’énergie…" Une légère tendance à l’hypocondrie, donc. "Ces troubles reflètent un certain mal-être" selon le professeur Peigneux.

Sommeil réparateur



Le stress et la qualité du sommeil sont donc deux choses liées. Ces périodes parfois angoissantes peuvent donc être sources de mauvaises nuits. Mais selon Philippe Peigneux, les deux phénomènes peuvent aussi être limités. "Une des manières de bien gérer une période de stress et d’agir sur le sommeil". Et quand on dort bien, on peut constater un mieux sur le moral et une meilleure capacité à faire face aux nouvelles peut réjouissantes la journée. "Nous avons constaté que dans ce contexte de crise et de stress, un bon sommeil favorise la régulation émotionnelle". Un bon somme réparateur permet donc de remettre un peu les "pendules à l’heure" (ce qui n’est pas le cas des personnes en stress post-traumatiques par exemple, qu’un bon sommeil n’aide pas forcément à chasser leurs angoisses).

Dans cette période plus stressante, les variations d’humeur journalières sont donc liées à la qualité du sommeil et aux "mauvaises" nouvelles.

Le confinement a eu des effets sur nos us et coutumes. L’étude pointe du doigt aussi des changements dans nos habitudes de sommeil.

"Chez certains, cela se manifeste par un décalage dans les horaires de coucher et/ou de lever. D’autres ont dormi, en général, plus longtemps. Mais cela n’a pas forcément un effet bénéfique sur la qualité du sommeil, précise Philippe Peigneux. En effet, ce n’est pas parce que l’on dort plus longtemps que l’on dort mieux. On peut aussi ruminer ou être en proie à des idées noires avant le coucher, subir des insomnies, des microréveils ou des apnées du sommeil". Dormir davantage n’est donc pas gage de meilleur sommeil.

Autre élément notable sur nos habitudes, celles du pays où vit la personne confinée ne semblent pas avoir eu une grande importance. Ainsi, en Espagne, où la population va souvent se coucher plus tard – et où la sieste est une chose davantage pratiquée —, les différences ne sont pas notables.