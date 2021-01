Catalogne : une indépendance autoproclamée - JT 19h30 - 27/10/2017 Il était donc un peu plus de 15 heures ce vendredi quand le Parlement de Barcelone a déclaré l'indépendance de la Catalogne. On va analyser ensemble les conséquences politiques de cette décision. Mais tout d'abord le récit de ce vote historique et les premières réactions du côté catalan.