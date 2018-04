Crise en Catalogne: la chambre du conseil examinera le 16 mai les mandats d'arrêt contre les ex-ministres

La chambre du conseil de Bruxelles se penchera le 16 mai sur les mandats d'arrêt européens délivrés à l'encontre des ex-conseillers (ministres) de l'exécutif catalan, Meritxell Serret, Anton Comin et Lluis Puig, a appris l'agence Belga auprès des avocats de la défense. Ils sont poursuivis en Espagne aux côtés de Carles Puigdemont, arrêté en Allemagne, et Clara Ponsatí i Obiols, "exilée" en Écosse, pour rébellion et détournement de fonds publics. Ils risquent une peine maximale de 30 ans de prison.

La justice espagnole avait délivré des mandats d'arrêt européens après la non-comparution des cinq mandataires à Madrid. Les mandats avaient été retirés le 5 décembre avant d'être une nouvelle fois émis le 23 mars.

La chambre du conseil doit maintenant décider si ces mandats sont exécutables. La justice allemande avait pour sa part considéré que l'ex-président de la Catalogne Carles Puigdemont ne pouvait être extradé pour des faits de rébellion, car le droit allemand stipule que le chef d'accusation de trahison implique d'avoir perpétré des violences.