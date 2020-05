Crise du coronavirus dans les maisons de repos : "C’était de l’euthanasie passive"

Pour mieux comprendre, nous avons d’abord un peu remonté le temps. Début avril, lors de notre premier reportage en maison de repos, les cas de Covid-19 se multiplient et le manque de matériel est criant. A la résidence Christalain de Jette, nous constations les allées et venues d’un infirmier dans des chambres infectées. Il portait un simple masque chirurgical et des gants. "Cet homme a été infecté. C’était criminel", dénonce aujourd’hui le directeur, Steve Doyen. "Nous n’avions pas de matériel. J’ai dû faire appel à des amis, des familles de résidents pour nous en fournir !"

Le coronavirus a lourdement touché les maisons de repos et de soins. Plus de 4400 personnes y sont décédées jusqu’ici. Ces dernières semaines, plusieurs institutions ont tiré la sonnette d’alarme, déplorant un personnel malade, un manque de matériel ou réclamant des tests. Même si la situation s’apaise un peu et que les visites reprennent petit à petit, le secteur, profondément meurtri, travaille toujours à flux tendu.

" Si on avait eu ces tests plus tôt, on aurait pu isoler plus tôt et éviter que le personnel et les résidents ne dispersent le virus à travers la maison ", explique le Dr Guillaume Naveau, médecin coordinateur de la résidence Notre Dame de Banneux, où l’armée a dû intervenir pour une désinfection tant la situation devenait ingérable.

Le président du CPAS d’Evere, Sébastien Lepoivre, dénonce lui aussi : " Il y a eu une cacophonie entre le fédéral et la région. Il faut savoir que nous avons reçu du matériel qui n’était pas conforme et dans le même temps, un mail nous demandait de ne pas l’utiliser à ce moment-là. Ça a été assez chaotique ".

Philippe Delsupehe, médecin généraliste, travaille pour plusieurs maisons de repos à Uccle où il y a eu des décès Covid. Il se souvient des gros problèmes de communication au début de la crise : "Les autorités nous ont laissées nous débrouiller. On était en plein désarroi. Et que dire des infirmiers (ères) qu’on envoyait au feu sans matériel ". Pour lui, ce manque de ressources a mené à la catastrophe : "Dans tous les pays du monde, on sait qu’il faut diagnostiquer puis isoler. Chez nous on a été nul des deux côtés. Pas de quoi diagnostiquer et pas de protection".

De manière générale, les résidents semblent s’être sentis abandonnés par les autorités : " On sait depuis janvier qu’une pandémie va se propager et on ne décide d’agir qu’en mars. Moi j’appelle ça de l’assassinat ", témoigne une résidente. " Je ne comprends pas comment on a pu laisser aller à ce point. C’est un abandon ", témoigne un autre résident.

Aurait-il fallu tester plus tôt ? Aurait-on pu sauver des vies et briser l’isolement ?

Aurait-il fallu tester plus tôt ? Aurait-on pu sauver des vies et briser l’isolement ?

Aurait-il fallu tester plus tôt ? Aurait-on pu sauver des vies et briser l’isolement ?

Aurait-il fallu tester plus tôt ? Aurait-on pu sauver des vies et briser l’isolement ?

Aurait-il fallu tester plus tôt ? Aurait-on pu sauver des vies et briser l’isolement ?

Aurait-il fallu tester plus tôt ? Aurait-on pu sauver des vies et briser l’isolement ?

Aurait-il fallu tester plus tôt ? Aurait-on pu sauver des vies et briser l’isolement ?

Shirley, infirmière en cheffe à la Résidence Christalain confirme : "Quand je téléphonais à l’hôpital, on me répondait qu’on n’allait pas prendre le patient, que je devais le garder en maison de repos. Pourtant, à mon sens, des pathologies qui n’étaient pas liées au covid auraient pourtant pu être soignées".

Une consigne non officielle mais latente a également mis le feu aux poudres. "Il ne faut plus envoyer les résidents âgés à l’hôpital". Or les maisons de repos n’ont pas les moyens de les soigner. Le Dr Delsupehe, des maisons uccloises, dénonce : "Pour moi c’est une euthanasie passive. Fin mars, j’apprends avec horreur qu’on encourage à laisser les gens âgés dans les homes alors qu’il n’y a plus d’oxygène dans les maisons de repos ! […] J’entendais bien dans les silences des hôpitaux que ça les encombrait plus qu’autre chose, ce que je comprenais vu le risque de saturation. Mais nous, on était face à notre détresse ".

Les politiques de ces dernières années en cause ?

Pour elle, les politiques de ces dernières années sont en cause : "Premièrement, on a considéré la santé comme un coût plutôt qu’un investissement dans l’humain. Deuxièmement, il y a eu une décision délibérée de ne pas renouveler les stocks de masques détruits. Troisièmement, les autorités fédérales n’ont pas pris en compte les signaux d’alerte depuis janvier. On n’a pas voulu voir, on n’a pas voulu entendre, et on n’a pas voulu dire".

Aujourd’hui, toutes ces personnes que nous avons rencontrées demandent des comptes aux autorités politiques. "J’ai envie de dire à l’État belge : you failed us, vous n’avez pas rempli votre engagement à notre égard. On devait pouvoir compter sur eux ".

"Je regrette qu’il n’y ai pas de mea culpa politique " ajoute Jean-Michel. "Tout ça, c’est de la bureaucratie et des luttes entre niveaux de pouvoirs. Ces gens devraient parfois mettre une blouse blanche. C’est une catastrophe. Un examen de conscience et des réactions publiques seraient peut-être bienvenus " conclut le Dr Philippe Delsupehe.

La complexité, c’est que les compétences politiques sont diffuses. Les maisons de repos ont été régionalisées en 2011, mais les stocks de matériel et le testing continuent de dépendre du fédéral.