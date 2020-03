Crise du coronavirus : "Certains CPAS sont déjà débordés"

Philippe Noël, président du CPAS de Namur - © MAXIME ASSELBERGHS - BELGA

"Un pourcentage, c’est difficile à dire. Mais j’estime à vingt le nombre de nouvelles demandes que nous enregistrons tous les jours depuis le début de la crise sanitaire", lance Philippe Noël, le président du CPAS de Namur. Souvent, des personnes qui ont une perte de revenus significative : des indépendants obligés de suspendre leurs activités, mais aussi de nombreuses personnes placées en chômage temporaire.

"La difficulté que nous avons, constate M. Noël, c’est que, dans beaucoup de cas, nous sommes les seuls interlocuteurs encore ouverts, accessibles physiquement, mais pas les premiers destinataires des demandes. Beaucoup d’institutions, et ce n’est pas un reproche, ont fermé leurs portes et ne sont plus accessibles que via des call center généraux. Je pense aux caisses d’allocations de chômage, au Forem, aux syndicats. De ce fait, beaucoup de personnes s’adressent à nous parce que nous faisons du cas par cas et au plus près."

Les petits salaires et les temps partiels seront les premières victimes

Une chaîne de sollicitation interrompue – en attendant que chaque institution se repositionne - et aussi une certaine pagaille, alors que, des dispositions sont prises par les gouvernements quasiment chaque jour. "Cela va donc se réguler petit à petit", se rassure ce président. N’empêche la quantité de personnes à aider va bel et bien augmenter. "Les personnes en chômage économique ont une perte de revenu de l’ordre de 30%. Or, celles et ceux qui ont déjà des petits salaires, qui sont liés à des temps partiels, par exemple, passeront facilement en dessous des certains minimums. Nous leur donnerons donc certainement des compléments."

Reste que les règles ne changent pas, et pour l’instant le délai de décision de 30 jours est toujours obligatoire. "En clair, il faut constituer un dossier social complet, et sur base statuer si oui ou non, nous pouvons apporter de l’aide. Des avances par rapport à des droits au chômage, par exemple, ou des compléments de revenus en fonction des calculs de ressources", détaille Philippe Noël.