Crise de la dioxine: l'Afsca obtient une indemnisation de 24 millions d'euros

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) sera indemnisée à hauteur de 24 millions d'euros par l'entreprise Verkest ainsi que par Jacques et Jacqueline Thill de la société Fogra, dans le cadre de la crise de la dioxine en 1999, a décidé ce mardi le tribunal correctionnel de Gand.

La crise de la dioxine a éclaté en 1999 lorsque cette molécule s'est retrouvée dans la chaîne alimentaire. L'enquête avait alors démontré que la contamination trouvait son origine au sein de l'entreprise Verkest, située à Deinze, et de la société wallonne Fogra, basée à Bertrix. Cette dernière fournissait des graisses contaminées au PCB (polychlorobiphényles) à Verkest, qui les livrait ensuite à des fabricants d'alimentation pour bétail. Les Verkest déclaraient fournir à leurs clients de la graisse animale fondue. Il s'agissait en réalité d'un mélange de graisses animale et technique.

L'Etat belge et la Flandre ne se sont pas manifestés

Jan et Lucien Verkest ont plus tard été reconnus coupables de faux en écriture, usage de faux et tromperie sur la marchandise. Sur le volet civil, le tribunal correctionnel de Gand avait condamné en 2013 le groupe de Flandre orientale à verser de lourdes indemnités aux parties - bouchers, entreprises de fabrication d'aliments pour bétail, etc. - lésées dans la crise de la dioxine.

Aucune décision n'avait encore été prise pour les autres parties. L'Etat belge entendait réclamer un peu plus de 236 millions d'euros et la Région flamande près de 150 millions. Mais aucun des deux ne s'est finalement manifesté. Lors de l'examen de l'affaire en mai, seuls l'Afsca et différents fabricants d'aliments pour bétail se sont présentés devant le tribunal.

L'Agence fédérale demandait au total 24,1 millions d'euros, dont 16 millions pour couvrir ses frais opérationnels. Il s'agit notamment des coûts de personnel dus aux engagements supplémentaires rendus nécessaires pendant la crise de la dioxine. Contactée par la RTBF, l'Afsca n'a pas souhaité réagir.