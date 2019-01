Crise climatique: "La Belgique est un des plus mauvais élèves au niveau européen"

Célia Julia Sapart, climatologue et glaciologue, était l’invitée de « Week-End Première » ce dimanche matin, à quelques heures d’une nouvelle manifestation pour le climat. Actuellement Chargée de Recherches FRS-FNRS au laboratoire de glaciologie de l’Université Libre de Bruxelles, elle publiera prochainement « Sol au Pôle Nord », un ouvrage pour faire comprendre le réchauffement climatique au plus grand nombre.

Cette spécialiste du climat va régulièrement dans les écoles pour vulgariser le discours scientifique et conscientiser les jeunes. Ces derniers sont d’ailleurs « de plus en plus conscients de ces problèmes climatiques. […] Ils veulent faire changer les choses », note-t-elle. Problème : « Ils n’ont pas spécialement les outils et les informations pour le faire. »

Et les réseaux sociaux ne sont pas le meilleur terrain pour trouver des informations fiables en matière de réchauffement climatique. « Les réseaux sociaux jouent un rôle important, mais pas toujours un très bon rôle. Beaucoup d’informations fausses sur le climat y circulent. Les gens ne savent plus vraiment quoi croire. Ça nécessite un tri. »

Dans le monde de l’enseignement, les choses changent. Les professeurs sont « mieux formés et motivés » ces dernières années. Les jeunes aussi s’engagent. « Ils ne savent pas très bien quoi faire et comment le faire. » Célia Julia Sapart veut donc leur « donner des outils. Les élèves ne font pas toujours le lien entre leur consommation et la pollution des plastiques dans les océans. »

Il ne faut pas seulement aller manifester dans la rue à Bruxelles

C’est d’ailleurs là tout le paradoxe dénoncé par les détracteurs des jeunes manifestants. Sont-ils conscients que la fabrication de leurs smartphones et leurs voyages en avion contribuent directement ou indirectement au réchauffement climatique. « Je suis surprise positivement des arguments avancés par les jeunes interrogés dans la presse, réagit la chercheuse. Ils ont beaucoup de choses à dire. Maintenant ils sont dans ce sentiment de révolte. J’espère que ce sentiment va continuer. »

Dans ce contexte, il faut que les enfants et les adolescents « eux aussi changent leur comportement et qu’on les informe plus par rapport à ça, qu’ils puissent faire changer les comportements des autres. Ces jeunes-là émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc il ne faut pas seulement aller manifester dans la rue à Bruxelles. Il faut aussi changer les choses directement chez eux. »

Quelle place pour les élus dans ce débat ? « Au niveau européen, j’ai une vision assez claire de ce qui est en train de se faire. Au niveau belge, on a l’impression qu’il y a très peu de choses qui se font. Je vais très souvent dans les conférences où les différents ministres chargés du climat parlent. Des petites choses [se font] au niveau des Régions, mais le problème est global. Ils le savent, on leur dit depuis très longtemps, et on n’a pas l’impression que les choses bougent de manière efficace. La Belgique est un des plus mauvais élèves au niveau européen en ce qui concerne la crise climatique. Et je pense que c’est à eux aussi de montrer ce qu’ils font et de le montrer à ces jeunes », conclut Célia Julia Sapart.