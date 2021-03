Criminalité en hausse en Belgique : des chiffres à nuancer

Cela représente près de 25% du total de faits criminels enregistrés les six premiers mois de 2020.

Cette hausse de la criminalité est notamment due aux infractions dites de "santé publique". En clair : le non-respect des mesures sanitaires visant à réduire la propagation du virus comme la distanciation sociale, le port du masque ou encore l’interdiction de rassemblements. Entre mars et juin 2020, plus de 113.639 infractions ont été enregistrées.

Bilan général : la criminalité est en hausse de 8% dans notre pays. C’est ce qu’il ressort de la comparaison des statistiques de la police du 1er semestre 2020 par rapport aux infractions de 2019 à la même période. Un an plus tard, une grosse différence de contexte est à noter : la crise sanitaire commencée au mois de mars passé a perturbé les données.

Nombre d'infractions COVID-19 entre mars et juin 2020 - © Police fédérale

Les escroqueries comme le "phishing" en nette hausse

On constate une augmentation importante de 21% des infractions informatiques : le faux en informatique, la fraude informatique, le hacking. Il y avait 15.560 faits au premier semestre 2019 contre 18.802 pour la même période en 2020. Cela est aussi à mettre en lien avec le temps de connexion moyen des Belges qui a augmenté.

La hausse la plus spectaculaire est celle du "phishing" appelé aussi "hameçonnage". Il s’agit de mails suspects que vous recevez et qui tentent de vous extorquer des données personnelles. Au cours du premier semestre 2020, il y a eu une augmentation sans précédent avec 3.438 faits, soit quatre fois plus que pendant la même période en 2019.