Criminalité en Belgique : un tiers des faits criminels sont des vols et extorsions mais la criminalité diminue

Plus d’un tiers des faits criminels enregistrés par les polices fédérale et locales dans la Banque de données nationale générale (BNG) en 2019 concernaient des vols et des extorsions, révèlent les statistiques policières de criminalité annuelles publiées vendredi.

Au total, en 2019, les services de police fédérale et locale ont enregistré dans la BNG, 878.354 faits qui se sont produits en 2019, un chiffre stable. La police fédérale souligne, dans un communiqué, que ces données doivent être interprétées avec prudence, davantage de signalements ne signifiant pas forcément davantage de criminalité. Cela peut résulter d’une plus grande propension à dénoncer les faits ou d’une évolution des techniques d’enquête.

Diminution générale de la criminalité

Sur le long terme, la police constate toutefois une diminution générale de la criminalité, avec plus d’un million de faits enregistrés en 2011 et quelque 870.000 en 2019.

Cette baisse s’observe partout dans le monde, selon la police fédérale, sans qu’une raison évidente ne se dégage pour l’expliquer. Une combinaison de facteurs est sûrement à l’origine de cette diminution, avec une évolution des techniques et stratégies policières, une amélioration de la protection des biens ou encore une présence accrue de la police et de l’armée dans les rues à la suite des attentats terroristes.

Les vols et extorsions représentent plus d’un tiers des faits rapportés en 2019. Toutefois, le nombre de vols comptabilisés diminue, avec une baisse des vols de voiture (-11,8%) et des car-jackings (-10,6%). L'an dernier, 47.021 cambriolages dans des habitations ont été recensés, le nombre le plus bas jamais enregistré (-10,3%). Ceux commis dans des entreprises, des commerces et des institutions publiques ou étatiques (dont des écoles) s’affichent aussi à la baisse. Les vols à la tire eux augmentent (+10,8%), avec une hausse plus prononcée dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Hausse de la cybercriminalité

Une nette hausse de la cybercriminalité est également constatée par la police, avec 32.943 cas l’an dernier (+29,2%). "Même si ce sont les infractions comme les cambriolages dans les habitations qui ont le plus d’impact sur le sentiment de sécurité de nos concitoyens, ces statistiques confirment que la criminalité se déroule de plus en plus en ligne, à un rythme toujours plus soutenu", commente le ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem, cité dans le communiqué. "Nous devons continuer à miser sur 'plus de bleu en ligne', notamment en investissant dans les formations supplémentaires et spécialisées qui s’imposent à cette fin", conclut-il.