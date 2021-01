"Crime-clips": 40% de ces avis de recherche sont résolus

"Il peut y avoir une dizaine de témoignages de personnes qui téléphonent ou qui écrivent pour donner l’identité ou ce qu’ils pensent être l’identité d’une personne qu’on diffuse. Chez nous, dans nos publications, on est parfois à 10.000 vues en 24 heures mais j’ai déjà retrouvé un Crime-clip qui, après quelques jours, approchait le million de vues", détaille Jean-François De Clippele, inspecteur principal (DJO) et concepteur des "Crime-clips". À cela s’ajoutent, évidemment, les vues en télévision.

La permanence téléphonique de la police fédérale reçoit des appels au 0800/30.300 et transmet les informations aux enquêteurs. D’une affaire à l’autre, le nombre de réactions varie énormément. Certains appels arrivent parfois des mois plus tard ou viennent de l’étranger.

Il s’agit soit d’une simple photo et d’une description vestimentaire de l’auteur, soit d’un montage vidéo pour permettre d’identifier un criminel qui a commis un braquage, une agression, etc. Pour une enquête qui patine, ces "Crime-clips" sont un coup d’accélérateur afin de lier un visage à une identité.

"On peut dire que l’on tourne autour des 40% de taux de résolution. À court terme, on est dans les 30-35% et puis au fil du temps, il y a d’autres clips qui se résolvent et donc on a un excellent résultat", explique Alain Martens, chef de service pour les avis de recherche à la Direction judiciaire opérationnelle de la police fédérale.

Les "Crime-clips": la partie émergée de l’iceberg

Ce type d’avis de recherche fête ses 10 ans d’existence. Annuellement, cela représente une quarantaine de vidéos animées et décryptées. Il ne s’agit donc que d’une partie seulement des avis de recherche.

"On publie entre 400 et 500 avis dans les médias mais on publie aussi entre 5000 et 6000 avis qui restent en interne à la police. Ils sont destinés exclusivement aux policiers et aux membres du personnel de la police. Cela nous a permis d’identifier directement 900 personnes l’an passé", résume Alain Martens.

Une équipe qui pourrait s’agrandir

Une quinzaine de personnes travaillent dans le service francophone et néerlandophone des avis de recherche. Le service pourrait s’étoffer : des formations sont prévues, l’achat de nouveau matériel également. Pour s’adapter au public, les avis de recherche déjà présents sur YouTube et Facebook seront bientôt relayés via Instagram.

Une fois l’affaire résolue, toutes ces images seront retirées d’internet. Les affaires en cours sont à consulter sur le site de la police fédérale.