Crevettes grises : retour à la normale ?

Il y a quelques semaines encore, elles s’échangeaient à 100 euros le kilo. Un pic historique pour les crevettes grises, qui embarrassait ce poissonnier, fidèle au poste ce mercredi au marché de Courcelles. "On était presque gênés d’annoncer le prix… Et comme on fait des préparations à base de crevettes, cette hausse était répercutée sur plus d’un produit."

Le climat influence le prix

Alors pourquoi, en cette mi-septembre, le prix chute-t-il enfin ? Parmi les différentes raisons, le climat de cet été 2018. Il a fait sec, très sec, et cela a permis une pêche exceptionnellement bonne pour la saison.

"Chez les fournisseurs, on était montés jusqu’à 65 euros le kilo. Aujourd’hui on est sur 32, 33 euros", admet Felix Vincent, chef du restaurant Come a l’maujone, place de la Digue à Charleroi.

Et contrairement à d’autres restaurateurs, lui avait pris le pari de ne pas modifier le prix de sa carte (et donc de ses tomates crevettes), même lorsque la crevette atteignait des sommets. "Regardez nos tomates. Elles sont bien pleines, bien fournies. On mettait un peu moins de crevettes, aujourd’hui un peu plus. On s'adapte, tout en gardant un prix constant."