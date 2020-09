Créer un couloir de secours en cas d'embouteillage : tout savoir sur cette règle obligatoire dès le 1er octobre

sur une route à deux bandes de circulation, si un embouteillage se forme, les véhicules qui roulent sur la voie de gauche doivent se rabattre le plus à gauche possible, tandis que ceux qui circulent sur la voie de droite doivent serrer aussi à droite que possible. Et le couloir ainsi formé doit impérativement rester libre.

sur une route à deux bandes de circulation, si un embouteillage se forme, les véhicules qui roulent sur la voie de gauche doivent se rabattre le plus à gauche possible, tandis que ceux qui circulent sur la voie de droite doivent serrer aussi à droite que possible. Et le couloir ainsi formé doit impérativement rester libre.

sur une route à deux bandes de circulation, si un embouteillage se forme, les véhicules qui roulent sur la voie de gauche doivent se rabattre le plus à gauche possible, tandis que ceux qui circulent sur la voie de droite doivent serrer aussi à droite que possible. Et le couloir ainsi formé doit impérativement rester libre.

sur une route à deux bandes de circulation, si un embouteillage se forme, les véhicules qui roulent sur la voie de gauche doivent se rabattre le plus à gauche possible, tandis que ceux qui circulent sur la voie de droite doivent serrer aussi à droite que possible. Et le couloir ainsi formé doit impérativement rester libre.

sur une route à deux bandes de circulation, si un embouteillage se forme, les véhicules qui roulent sur la voie de gauche doivent se rabattre le plus à gauche possible, tandis que ceux qui circulent sur la voie de droite doivent serrer aussi à droite que possible. Et le couloir ainsi formé doit impérativement rester libre.