Créer son compte eBox, c'est facile? On a testé pour vous

Depuis ce jeudi, tout belge peut accéder à son "Ebox". Une plateforme qui permet de centraliser tous les documents officiels envoyés par les institutions publiques du pays. Mais ce service est-il efficace et son interface conviviale? Nous avons testé.

Pour accéder à tous les documents officiels disponibles en ligne, il faut d’abord créer un compte eBox. Pour cela, branchez votre lecteur de carte d’identité sur le port USB de votre ordinateur.

Tapez ensuite "myebox.be" dans un navigateur. Après identification électronique de votre carte d’identité, un formulaire d’inscription s'affiche. Il demande trois choses: la langue d'utilisation (mais vous pourrez toujours opter, plus tard, pour l'une des trois langues nationales), un numéro de téléphone et une adresse mail. C’est par cette adresse que le service eBox d’information vous avertira de l'arrivée de nouveau documents vous concernant.

>>> À lire aussi : Tout savoir sur l'eBox

Cachez ce papier que je ne saurais voir

Dans la même fenêtre, une case à cocher permet de demander d'interrompre parallèlement l’expédition des versions papier au profit des seuls documents numérisés. Mais dans ce cas, les documents officiels ne vous seront plus envoyés que sous forme électronique. L’avantage est qu’ils seront tous conservés dans le système et peuvent être retrouvés sur base des critères "lu", "non-lu" et "tous".

Pour en savoir davantage sur ce service, le formulaire propose, sous forme de document PDF de lire le règlement d’utilisation.