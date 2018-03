Crash d'un avion privé turc en Iran: aucun survivant

Les secours n'ont retrouvé aucun survivant parmi les 11 personnes voyageant à bord de l'avion privé turc qui s'est écrasé dimanche dans le sud-ouest de l'Iran, rapporte lundi l'agence officielle iranienne Irna.

L'avion, un Bombardier Challenger 604 transportant la fille d'un riche homme d'affaires turc et sept de ses amies, en plus de trois membres d'équipages, selon des médias turcs, s'est écrasé en début de soirée dans les montagnes du Zagros, à plus de 400 km au sud de Téhéran, pour une raison encore inconnue.

10 corps retrouvés sur les lieux du drame

Irna indique que les secours sont parvenus à retrouver "10 corps" sur les lieux du drame. Ils doivent être "transportés par hélicoptère à l'aéroport de Shahr-e Kord, où est déjà arrivé un premier groupe de proches de victimes, accompagné par un diplomate turc.

Shahr-e Kord est la capitale de la province de Chahar Mahall - Bakhtiari, où s'est produit le drame.

Les opérations continuent pour retrouver le onzième corps, ajoute Irna, précisant que tous les cadavres retrouvés ont pu être identifiés à l'exception de deux, fortement brûlés.

Les boîtes noires de l'appareil ont été retrouvées et doivent être remises aux autorités turques, ajoute l'agence, en citant Jafar Madani, gouverneur adjoint de la province de Chahar Mahall - Bakhtiari.

Parties aux Émirats arabes unies pour "enterrer la vie de jeune fille" de Mina Basaran

Selon le quotidien Hurriyet et plusieurs chaînes de télévision turques, l'avion appartenait à la société Basaran Holding Company.

Les passagers de l'appareil étaient Mina Basaran, fille de Huseyin Basaran, patron de cette entreprise, et sept de ses amies, ont rapporté plusieurs médias turcs selon lesquels les huit jeunes femmes étaient parties aux Émirats arabes unies pour "enterrer la vie de jeune fille" de Mina Basaran.