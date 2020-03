Crainte de pénurie dans les supermarchés : "Il n’y a vraiment aucune raison de se précipiter"

Certains craignaient une pénurie, voire une fermeture généralisée… Finalement, les magasins comme les supermarchés, les pharmacies ou les magasins d’alimentation seront ouverts la semaine et le week-end. Des mesures valables jusqu’au 3 avril prochain.

Des rayons presque vides, de longues files aux caisses, quelques tensions ici et là… Jeudi soir, quelques heures avant les annonces du gouvernement pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, les grandes surfaces ont fait face à un afflux de clients. Même les sites internet des leaders de la grande distribution étaient fortement sollicités, au point d’être temporairement indisponibles face à l’afflux de connexions simultanées.

Dans la grande distribution, certains avaient même flairé la bonne affaire, comme en témoigne cette capture d’écran de Google. "Préparez-vous à la quarantaine", faites vos réserves dès à présent" : voilà le type de page créée récemment par une célèbre enseigne.

La solidarité doit s’exercer à tous les niveaux.

Les "achats de panique", comme on les appelle dans le jargon économique, n’ont pas lieu d’être selon Elio Di Rupo (PS). Le ministre-président du gouvernement wallon se veut rassurant : "Tout le système alimentaire fonctionne. Les grands magasins d’alimentation restent normalement ouverts et restent normalement alimentés. Donc il n’y a vraiment aucune raison de se précipiter, d’acheter des conserves et de vider le rayon des spaghettis."

Sophie Wilmès (MR), la Première ministre, est du même avis. "Ce n’est pas raisonnable de s’imaginer dans des situations aussi dramatiques que l’on prenne d’assaut et qu’on vide les rayons, a-t-elle affirmé jeudi soir. La solidarité doit s’exercer à tous les niveaux. Non seulement au niveau du monde politique, mais aussi au niveau du monde individuel. Si vous videz un rayon d’un stock de pâtes, ça n’est pas nécessaire et ça n’est pas totalement un esprit solidaire par rapport à votre voisin."