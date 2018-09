Crainte de black-out en hiver: pas de risque selon Marie-Christine Marghem

Cinq de nos sept réacteurs sont désormais à l'arrêt. Un sixième le sera fin octobre, pour un entretien prévu de longue date. Cela commence à faire beaucoup d'autant plus qu'au début du mois de septembre, la ministre de l'Énergie, Marie-Christine Marghem, a décidé de supprimer la réserve stratégique d’énergie mise en place en 2014.

Risque-t-on de manquer d’électricité cet hiver ?

"Non", selon la ministre de l'Énergie. Doel 4 et Tihange 2 seront remis en état de fonctionnement et d’autres sources d’énergie viendront compléter l’offre : "L’une et l’autre d’entre elles vont revenir dans le circuit après ces entretiens qui sont normaux et qui assurent à tous les consommateurs belges une grande sécurité du point de vue de ces centrales. Elles vont revenir pour l’hiver au fur et à mesure et avec les autres centrales à gaz, il est évident que tout ça nous permettra d’avoir l’électricité nécessaire".

Ce point de vue est loin d’être partagé par le député Écolo Jean-Marc Nollet. Celui-ci avait déjà tenté d’alerter le gouvernement sur l’état des deux centrales mises hors service : "On se profile vers un hiver qui sera très compliqué. Ça va être tendu sur le marché de l'électricité parce que le gouvernement s'est aveuglé et n'a pas pris en considération les signaux d'alarme qu'Écolo relayait ici au parlement dès le mois d'octobre 2017. Le gouvernement a dit non non, on fait confiance en notre politique, on poursuit et aujourd'hui, on va dans le mur".

Le spécialiste de l’énergie et professeur à l’université de Liège, Damien Ernst, estime quant à lui que cette baisse de production venant de nos centrales aura un impact sur notre facture énergétique. D’après lui, en 2019, il faudra débourser une centaine d'euros en plus.