CQFD: Le jeûne est-il bon pour la santé? 

Le jeûne est-il bon pour la santé? La pratique se répand de plus en plus, du mois sans alcool après les fêtes, jusqu'à la vraie privation de nourriture, de manière intermittente ou continue. Pour des raisons de santé, de perte de poids, de bien-être, pas curiosité ou par effet de mode... Mais est-ce toujours bon pour la santé? Pour y voir plus clair, deux invités sur le plateau de CQFD: Frank Lees, naturopathe spécialisé en accompagnement en jeûne, et Nicolas Guggenbuhl, diététicien, nutritionniste et professeur à l’Institut Paul Lambin.

Ne pas manger n'est pas une solution pour un être humain

Pour Nicolas Guggenbuhl, "le jeûne relève en grande partie de certaines croyances plus que de la science". "Ça peut faire du bien de mettre le tube digestif au repos durant un certain temps", reconnaît le nutritionniste, "mais l'idée qu'on va détoxifier l'organisme est totalement infondée. Cela se fait par le travail du foie et des reins, par rapport à ce qu'on mange, pas par rapport à ce qu'on ne mange pas [...] Ne pas manger n'est pas une solution pour un être humain".

Il faut considérer les raisons pour lesquelles on veut jeûner, poursuit Frank Lees: "entamer un jeûne pour maigrir n'est à mon sens pas une bonne solution, car le jeûne n'est pas un régime, mais il reste un mode de nettoyage de l'organisme qui a fait ses preuves depuis longtemps. Bien avant l'être humain, quand un animal est malade, blessé ou va mettre bas, il met son organisme au repos, pour faciliter cette restauration organique".

Jeûner, c'est aussi apaiser son mental

Le naturopathe concède que le jeûne a ses limites et ne convient pas à tout le monde, mais il constate aussi: "notre organisme n'est pas fait pour une suralimentation ou une alimentation transformée telle que nous la propose notre mode de vie actuel, et qui n'est pas du tout adaptée. C'est une surcharge de toxines qui demande un nettoyage et une mise au repos. Moi j'ai trouvé dans le jeûne, un moyen naturel, spontané, puissant et accessible pour me désencombrer, au niveau mental et physique. Car jeûner va au-delà de ne pas manger, cela permet aussi un apaisement du mental".

"C'est une tendance dans tous les régimes "sans"", réagit Nicolas Guggenbuhl, "on croit avoir identifié un coupable, ça rassure, et ça va déjà mieux. Ce n'est pas fondé, ce n'est pas l'absence d'aliments qui résout le problème. Un organisme qui jeûne va puiser dans sa masse musculaire, il se détricote, et affaiblit son immunité qui a besoin de protéines".