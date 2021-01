CQFD : "Laisser les enfants seuls sur TikTok, c'est leur laisser les clés d'une Ferrari"

Après la mort d’une enfant qui participait à un "challenge Tik Tok", l’Italie a bloqué l’accès aux utilisateurs dont l’âge (13 ans minimum) n’est pas garanti. Derrière ses aspects ludiques, le réseau social star auprès des jeunes ados peut entraîner des comportements dangereux et dérives. Faut-il l’interdire ? En restreindre l’accès ? Comment mieux contrôler ? Pour en parler sur le plateau de CQFD : Maha Karim-Hosselet, fondatrice de la société MKKM, spécialiste réseaux sociaux, et Bruno Humbeeck, psychopédagogue (UMons).

860 millions de téléchargements en 2020

"Des vidéos courtes, dynamiques et virales, des challenges, faciles d’utilisation", voilà ce qui fait le succès de Tik Tok selon Maha Karim-Hosselet. Le réseau social chinois qui s’est imposé dans le monde entier est considéré comme le préféré des jeunes ados (13-17 ans), c’est aussi le plus téléchargé au monde, avec 860 millions de téléchargements en 2020. Le confinement n’a pas été étranger à son succès, poursuit la spécialiste des réseaux sociaux : "on avait juste besoin de se divertir, de faire des petites vidéos, des challenges, de danser, c’est ce qui a contribué à son succès".

"C’est surtout un outil d’installation du prestige social", poursuit Bruno Humbeeck, "les réseaux sociaux ne sont pas des instruments de communication, le but du jeu c’est de faire du like […] Et on peut aller très très loin pour susciter de l’intérêt, car on est nourri par cet intérêt, c’est addictif". Le pédopsychiatre précise que les challenges s’appuient sur un mécanisme naturel de l’adolescent au moment où il doit construire son identité et c’est en ça qu’il faut, dit-il, s’en méfier.

A partir de 13 ans ?

Impossible de vérifier l’âge des utilisateurs, selon nos deux interlocuteurs, qui rappellent l’importance du rôle des parents. "Reculer l’âge est inopérant et n’a aucun sens", explique Bruno Humbeeck, "le but est d’éviter de diaboliser les écrans et les réseaux sociaux, quels qu’ils soient, au risque de créer les conditions du silence".

La solution réside, répète le pédopsychiatre, dans la généralisation de l’application Cyberhelp sur tous les réseaux sociaux.

Cyberhelp, l’application solution