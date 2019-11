CQFD: La justice protège-t-elle suffisamment les femmes?

Le mot "féminicide" est tristement revenu au devant de l'actualité, après qu'une jeune femme ait été violemment tuée par son ex-conjoint vendredi à Bouffioulx. L'homme avait été arrêté en septembre, suite à une plainte pour coups et blessures, et remis en liberté sous conditions. C'est le 20ème féminicide depuis le début de cette année en Belgique, selon le blog StopFéminicides. Alors, notre système judiciaire protège-t-il suffisamment les femmes? Pour répondre à la question, deux invités ce mardi soir sur le plateau de CQFD: Sahra Datoussaid, juriste et fondatrice de l'asbl Fem & L.A.W. (dont l'objectif est de faire évoluer le droit vers l’égalité entre les femmes et les hommes) et Thierry Marchandise, ancien procureur du Roi de Charleroi.

Des violences systémiques et structurelles

"La justice pénale ne peut pas régler tous les problèmes de société", avance Thierry Marchandise qui précise que le juge d'instruction avait, dans le cas présent, pris le maximum de précautions avant de libérer l'homme, en lui fixant des conditions [interdiction d'approcher la victime, suivi psychologique, formation, Ndlr]. "Se pose tout de suite la question de l'efficacité de la surveillance des conditions imposées", poursuit le magistrat, "et on en vient à la question du financement".

"Les violences faites aux femmes sont systémiques et structurelles", commente Sahra Datoussaid. "Elles interviennent dans le contexte d'une société qui est sexiste: statistiquement, les femmes sont beaucoup plus victimes de violences que les hommes, et les hommes sont majoritairement des auteurs. Si les acteurs de la justice ne comprennent pas ça, la justice ne sera pas efficace", assure la juriste.