CQFD : La désobéissance civile mène-t-elle à la violence ?

Au lendemain du rassemblement pour protester contre les violences policières à Bruxelles, dix jours après l’action de désobéissance civile d’Extinction Rebellion pour le climat qui s’est terminée en affrontements entre manifestants et policiers, CQFD mettait la question de la légitimité de la désobéissance d’une part, de la violence d’autre part. Autour de la table : Boris Dilliès, Bourgmestre d’Uccle (MR) et donc garant de l’ordre public dans sa commune et Pierre-Arnaud Perrouty directeur de La Ligue des Droits Humains.

Pour Boris Dilliès, "il est assez irresponsable d’encourager la désobéissance civile. […] Cela minimise la difficulté du maintien de l’ordre par la police. C’est un métier difficile, des gens qui risquent leur vie tous les jours pour des salaires parfois faibles" même s’il partage que l’enjeu climatique est majeur. Par contre, le bourgmestre d’Uccle ne souscrit pas aux méthodes : "quel est l’intérêt d’aller bloquer les rails du tram ou de manifester dans un lieu où il n’y a pas d’autorisation ? On peut manifester en Belgique, ça se fait tous les jours, et dans la majorité des cas, ça se fait dans des conditions parfaites. On reste dans un état de droit et démocratique, tout le monde peut manifester […] mais il faut respecter un certain nombre de règles".

A un moment, manifester on se rend compte à un moment que ça ne suffit plus pour faire bouger les choses

Pierre-Arnaud Perrouty ne partage pas l’argument légaliste : "Bien sûr, en démocratie, on peut manifester, on peut saisir les médias, faire des tribunes… mais tout ça, les gens (d’Extinction Rebellion) qui manifestaient l’ont déjà fait depuis longtemps. On se rend compte à un moment que ça ne suffit plus pour faire bouger les choses". Le directeur de la LDH ne pense pas non plus que la désobéissance civile préfigure l’anarchie puisqu’il s’agit plutôt pour lui d’un mouvement politique collectif organisé qui porte des revendications claires notamment en bloquant la circulation pour déranger et peser dans le débat : "Si on n’instaure pas un rapport de force, qui peut être tout à fait pacifique, les choses risquent peu de changer".