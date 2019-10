CQFD : Faut-il complètement dépénaliser l'avortement?

Faut-il complètement dépénaliser l'avortement? Le débat est revenu sur la table du parlement ce mardi, avec cinq propositions de loi poursuivant un même objectif: aller plus loin que ce que prévoit la loi actuelle (2018) en la matière, mais avec de nombreuses variables parmi lesquelles l'allongement du délai légal de l'avortement, la réduction du délai de réflexion mais aussi le maintien ou non de sanctions pénales, selon les partis. Pour en parler sur le plateau de CQFD: Catherine Fonck, députée fédérale cdH et Sofie Merckx, députée fédérale PTB, par ailleurs toutes les deux médecins de formation.

Sofie Merckx affirme s'exprimer au nom des nombreux centres de planning familial qui ont, depuis l'an dernier, attiré l'attention sur "le manque d'avancées de la nouvelle loi concernant le droit des femmes à disposer de leurs corps (...) On a juste changé la loi de case, elle n'est plus dans le code pénal, mais il reste des sanctions pénales et le délais de réflexion fixé à 6 jours... Comme si la femme avait besoin de 6 jours de réflexion supplémentaires après une décision déjà difficile à prendre", observe la députée PTB qui souhaite ramener ce délais de réflexion à 48 heures.

Concernant le délais de 12 semaines au-delà duquel l'IVG n'est plus autorisé, Sofie Merckx explique pourquoi son parti souhaite le porter à 20: "au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, les IVG peuvent se faire jusqu'à plus de 20 semaines aujourd'hui, et il est important que la loi corresponde aussi à ce qui se passe sur le terrain, pour que ces femmes ne doivent plus aller jusqu'aux Pays-Bas, payer de leur poche et puis ne pas recevoir les soins adéquats".

"97% des femmes demandant une IVG le font avant 12 semaines", répond Catherine Fonck, "plus on attend dans la grossesse, plus le geste d'interruption est lourd et différent: les premières semaines, c'est juste la prise de médicaments, suit l'intervention chirurgicale, puis l'intervention chirurgicale avec anesthésie générale (...) 5 mois de grossesse, ce n'est plus un tas de cellules. C'est déjà un cœur qui fonctionne, un cerveau qui se développe, des sensations au niveau du foetus", explique la députée Cdh qui ajoute que les 12 semaines sont le délais légal le plus répandu en Europe.

Sofie Merckx affirme qu'en-dessous du délais proposé aujourd'hui [20 semaines pour le PTB; 18, pour le PS, Ecolo-Groen et Défi, Ndlr], il y a un consensus scientifique pour dire que le bébé n'est pas viable, invoquant parallèlement le droit de la femme à disposer de son corps.