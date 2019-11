CQFD : A quel point les robots vont-ils transformer nos emplois ?

Les robots ne vont pas remplacer les travailleurs ou voler nos emplois. En revanche, ils sont déjà en train de profondément les transformer et vont continuer de le faire à l’avenir. Marie-Hélène Ska Secrétaire générale de la CSC (syndicat chrétien) et Nicolas van Zeebroek, professeur d’économie numérique à la Solvay Business School partagent ce diagnostic autour de la table de CQFD, et ils insistent : la robotisation aura des conséquences pour le travail même si ce n’est pas celles qu’on a longtemps imaginées.

"On a craint, il y a quelques années, un remplacement des travailleurs par les robots et des pertes massives d’emplois se rappelle Nicolas van Zeebroek. On a d’abord été effrayé parce qu’on regardait les jobs dans leur ensemble. On voyait qu’une grande partie était automatisables. On a fait des projections assez catastrophistes, on parlait de 50% des emplois qui allaient passer à la trappe. Puis on a affiné l’analyse et on s’est rendu compte que dans un métier, il y a des tâches. Certaines sont automatisables, d’autres pas". Le remplacement imaginé n’était donc pas si évident. D’autant qu’implémenter des robots dans une usine, une entreprise, une ferme, un hôpital, ça coûte cher, il faut adapter l’environnement et les processus de travail, il faut se former. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et la décision d’investissement n’est pas si évidente à prendre.

On va voir des migrations sur le marché du travail mais par forcement moins d’emplois qu’aujourd’hui

Pour le professeur d’économie on a surestimé à court terme les effets de la robotisation, "par contre, on la sous-estime à long terme. Si on regarde demain, il ne faut pas paniquer. Si on regarde à 10 ans, 15 ans, c’est autre chose […] Le contenu des métiers va changer radicalement, ils vont avoir des volumes différents. On va voir des migrations sur le marché du travail mais par forcement moins d’emplois qu’aujourd’hui".

Pour Marie-Hélène Ska, c’est bien de ça qu’il faut se préoccuper : pas de la disparition de l’emploi mais de ce qu’il va devenir. Elle craint que si on confie aux robots les tâches les plus monotones, les travailleurs héritent des tâches les plus exigeantes et stressantes. "Certes, les robots peuvent soulager les travailleurs dans certaines tâches mais ils induisent une déshumanisation dans la relation de travail. (...) Ça concentre une forme d’attention beaucoup plus soutenue et en permanence pour le personnel restant. Ils n’ont plus ces moments ou les tâches étaient un peu routinières mais permettaient de se poser et de ne pas tout le temps être sur la brèche". Il y aurait donc un transfert de la charge physique de travail (désormais prise en charge dans certains cas par un robot) vers une charge mentale plus forte pour le travailleur.