CQFD: 5 questions que vous vous posez sur le coronavirus

L'épidémie de coronavirus qui s'est intensifiée en Europe ces derniers jours pose de nombreuses questions: jusqu'où faut-il prendre des mesures face à son avancée? Peut-on faire des comparaison avec la grippe saisonnière? A quels symptômes doit-on être attentifs? Ce soir sur le plateau de CQFD, c’est vous qui posez les questions! Pour y répondre: Emmanuel André, microbiologiste, professeur de médecine à la KU Leuven, et Sophie Quoilin, cheffe de service Épidémiologie des maladies infectieuses chez Sciensano, l'Institut scientifique de santé publique. 1 La comparaison avec la grippe saisonnière tient-elle la route? "Les points communs, répond Emmanuel André, c'est que ce sont des infections virales qui se transmettent par voie aérienne principalement, qui sont potentiellement sévères, mais dans la majorité des cas, avec des symptômes modérés. La grande différence par rapport à la grippe, c'est qu'on n'a pas encore de vaccin. Pour le coronavirus, contrairement à la grippe, on ne sait donc pas encore protéger les personnes les plus à risques. C'est pour cette raison qu'il faut prendre des mesures additionnelles [...] Le taux de mortalité (plus élevé pour coronavirus) est quant à lui lié à l'âge et l'immunité des personnes infectées, mais aussi au fait que certains hôpitaux soient débordés en Chine, ce qui peut aboutir à une moins bonne prise en charge des patients". 2 Peut-on contaminer quelqu'un si on est infecté mais sans symptômes? Sophie Quoilin explique: "en Belgique, par pragmatisme, on a décidé que c'était à partir du moment où l'on présente des symptômes que l'on a le plus de risques d'être infectieux. Car la charge virale est surtout importante en début de maladie. Des personnes présentant peu de symptômes à ce moment-là peuvent-elles déjà contribuer à la propagation du virus? Ce n'est pas exclu, mais ce n'est certainement pas le moment le plus important dans la contamination [...] C'est pour cette raison qu'on ne teste pas toutes les personnes qui reviennent des zones à risques aujourd'hui: ce n'est pas du tout évident. On sait que la population est porteuse, en saison hivernale, de virus respiratoires sans pour autant faire de maladie. C'est dans ce cadre qu'on a décidé de se baser sur la présence de symptômes comme élément à partir duquel on peut être contagieux. Et la période d'incubation de 14 jours, c'est un grand maximum pour se laisser une marge de sécurité. Aujourd'hui, on se rapproche plutôt de 7 jours". 3 Combien de temps le virus reste-t-il sur une poignée de porte?

4 Les médecins généralistes sont-ils suffisamment équipés? "Ils ont reçu une procédure qui décrit l'attitude à adopter face à un patient suspect, pour protéger le médecin lui-même et les autres patients éventuels", répond Sophie Quoilin qui l'avoue: "il est vrai que beaucoup de produits de nos jours sont fabriqués en Chine et que le ralentissement de la vie économique a eu un impact sur la disponibilité d'un certain nombre de produits en Europe. Les autorités belges discutent actuellement de mesures pour pouvoir bénéficier d'un stock suffisant pour faire face à l'épidémie qui est en train de s'installer chez nous, car il peut effectivement arriver qu'un médecin n'ait plus de masques chez lui et n'ait pas la possibilité d'en commander par lui-même, actuellement. Nous recommandons que le patient puisse, dans ce cas, se rendre dans une structure hospitalière".

5 questions que vous vous posez sur le coronavirus - © Tous droits réservés 5 Quid des mesures dans les écoles et de l'éventuelle annulation de voyages scolaires? Aucune mesure spécifique n'a été prise pour le moment, au niveau de l'enseignement. La situation est suivie de près et même d'heure en heure, nous assure-t-on au cabinet de la ministre de l'Education, Caroline Désir. Une circulaire a été envoyée aux écoles durant les vacances de carnaval, pour éviter la panique en ce lundi de rentrée. Les élèves ou les enseignants malades sont invités à rester chez eux et à consulter leur médecin. Et la vigilance s'impose en cas de retour de zones à risques. Quatre écoles européennes de Bruxelles ont d'ailleurs demandé à leurs élèves et professeurs de retour de voyage dans ces zones de rester ces 14 prochains jours à la maison. Concernant les voyages scolaires, dans les zones à risques, c'est la prudence qui prévaut mais pas d’annulations de voyage préconisées, à ce stade. Plus largement, si vous souhaitez annuler vos prochaines vacances dans le nord de l'Italie (considéré comme zone à risques), ne vous attendez pas à être remboursés. "L'épidémie est un risque que les assureurs ne maîtrisent pas, et qui n'est donc pas repris pas dans la plupart des contrats", nous indique Assuralia. Si les voyages dans cette zone sont déconseillés, comme c'est le cas pour la Chine et sa province de Hubei, l'assurance peut fonctionner mais c'est rare. A vérifier donc dans les contrats. Les voyagistes ou compagnies aériennes, par contre, proposent eux souvent des alternatives, soient d'autres destinations à des conditions comparables...

