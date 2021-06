CovidSafeBE est désormais disponible : voici les réponses à toutes les questions que vous vous posez

Ce certificat a la forme d’un QR code, accompagné de votre nom et date de naissance, et de la mention de la durée de validité, ou s’il a déjà expiré.

Si vous utilisez un appareil Android, allez via votre navigateur internet sur le site Google Play store et cherchez CovidSafeBe, puis cliquez sur "installer".

Si vous n’avez pas de smartphone

Si vous n’avez pas de smartphone, il existe d’autres possibilités pour obtenir un certificat CovidSafeBE, en le téléchargeant pour l’imprimer, ou en demandant qu’il soit envoyé par la poste. Cela peut se faire via le site MaSanté.be. Il faut s’identifier en cliquant en haut à droite sur "se connecter". Cela se fait via istme, via un lecteur de carte eID (carte d’identité électronique), ou via un code de sécurité envoyé par e-mail.

Une fois que vous êtes connecté sur le portail MaSanté.be, vous cherchez dans le menu "Certificat Numérique Européen COVID", vous cliquez sur le lien, et vous répondez aux questions : avez-vous été vacciné ? Avez-vous passé un test négatif ? Êtes-vous guéri du covid-19 ? Vous avez alors accès à vos certificats, que vous pouvez télécharger et imprimer.

Il est possible de demander son certificat de vaccination par courrier postal, cela peut se faire aussi en téléphonant à un service d’assistance :