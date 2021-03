covidrationnel : portrait d’un groupe qui veut proposer "une vision ouverte et alternative"

C’est dans cette optique que le groupe #covidrationnel s’est formé. Leur but "apporter des éclairages, réflexions, questionnements ou solutions transversales et complémentaires sur la crise de la Covid en Belgique." C’est en tout cas ce qu’on peut lire sur leur blog.

"La gestion actuelle de la crise est questionnable" regrette Vincent Laborderie, politologue et Maître de conférences à l’UCL. "Il y a d’autres approches possibles. C’est comme ça que des universitaires se sont rassemblés pour partager leurs doutes."

Il ajoute : "En tant qu’universitaires, on côtoie les jeunes et on se rend compte de ce que ces étudiants vivent. On trouve que la gestion actuelle se fait par la peur, aussi bien en termes de message qu’en termes de gestion. On a parfois pensé que la gestion était réfléchie, mais finalement on a l’impression que même les décideurs sont pris par la peur et prennent des décisions qui ne sont pas optimales."

Et toujours selon Vincent Laborderie, "depuis le premier confinement, ce n’est plus qu’une crise sanitaire, c’est aussi une crise économique, sociétale. Nous voulons donc lancer un appel pour obtenir un débat ouvert sur la gestion de cette crise. Depuis le début, il y a eu toute une série de task force. On a l’impression que les dirigeants n’écoutent que ces organismes. Pourquoi pas. Mais ces organismes n’acceptent pas des visions autres que les leurs. On pense que la pire crise que notre pays ait connue depuis la guerre mérite mieux."