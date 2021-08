Covid19 : jusqu’à quel point puis-je transmettre le virus en étant vacciné ?

La population vaccinée peut toujours contracter et transmettre le virus, mais moins que les personnes non vaccinées. © Andriy Onufriyenko (Getty Images)

Les autorités belges l’ont annoncé récemment : dès la semaine prochaine, tous les contacts à haut risque, y compris ceux qui sont entièrement vaccinés, devront passer un test PCR le premier et le septième jour. Une mesure dont le but est d’éviter une augmentation des cas de Covid19 à la rentrée. "Les tests, PCR, antigéniques rapides, autotests, sont très importants pour la gestion de l’épidémie à la rentrée pour savoir qui est positif et qui doit être écarté, momentanément", confirme Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de Santé Publique à l’ULB.

Protégé, mais…

Car rappelons que, même vacciné, vous pouvez toujours attraper et transmettre le virus. Récemment, Sciensano a sorti un recensement concernant ces infections de percée, c’est-à-dire les personnes qui sont infectées par le Covid19 alors qu’elles sont vaccinées depuis au moins deux semaines. " Au 8 août 2021, 6.232.320 citoyens belges pouvaient être considérés comme totalement immunisés. Au sein de ce groupe, Sciensano a pu identifier 12.332 infections de percée, écrit l’Institut sur son site internet. Cela signifie que seulement 0,20% des personnes considérées comme totalement immunisées ont été testées positives au Covid-19 ". Les infections sont donc bel et bien moins importantes chez les personnes vaccinées. Entre le 2 août et le 8 août, Sciensano a recensé 200 infections par 100.000 personnes non vaccinées contre 39 infections par 100.000 personnes vaccinées. La vaccination réduirait donc de plus de 80% le risque de contracter le virus.

2 images Les personnes vaccinées sont moins infectées que les personnes non vaccinées. © Sciensano

La population vaccinée est moins touchée, mais, elle participerait encore, en partie, à la circulation du virus. "La vaccination est efficace, mais elle n’est pas une barrière opaque par rapport au risque de jouer un rôle dans la contamination lorsqu’on est vacciné", précise Yves Coppieters. "On a observé, de manière indépendante à Singapour et aux Pays-Bas, que la décroissance du virus au niveau des voies respiratoires supérieures se fait beaucoup plus rapidement chez les personnes doublement vaccinées", tempère Nicolas Dauby, infectiologue au CHU Saint-Pierre. Autrement dit, les personnes vaccinées se débarrassent plus rapidement de la charge virale et le risque de contaminer son entourage est donc plus faible. "Le risque de disséminer le virus dans le temps sera moindre par rapport aux personnes non vaccinées", ajoute l’infectiologue. Là-dessus, les études varient, mais quand on est vacciné, "on a 20 à 25% de probabilité de transmettre", précise Yves Coppieters.

Vacciner les patients à risque

Pour l’instant, l’épidémie n’est pas encore maîtrisée à l’échelle mondiale, il est donc difficile de faire disparaître la circulation du virus et les contaminations. Surtout avec le variant Delta, 60% plus contagieux que le variant alpha (ex-variant d’origine britannique) qui lui-même était déjà plus contagieux que la souche classique du Covid19. Il n’est pas forcément plus dangereux, mais il se propage bien plus vite. Il faut donc miser sur la protection des personnes les plus à risque. "Le risque est le développement de formes graves chez les personnes qui sont susceptibles par leur âge ou par des comorbidités de faire des complications", rappelle Yves Coppieters. Pour éviter cela, il faudrait, selon lui, atteindre 100% de vaccination sur ces publics cibles. "Le vaccin protège contre les complications pulmonaires, inflammatoires ou vasculaires et l’efficacité reste tout à fait excellente lorsque vous avez deux doses de vaccin", poursuit le professeur de Santé Publique. Une étude israélienne, sortie ce jeudi, confirme d’ailleurs que la vaccination protège contre ces complications. Pour les experts, il est donc primordial de continuer à respecter les gestes barrière et les quarantaines en cas d’infection, y compris pour les vaccinés. "La vaccination est l’élément majeur, mais la vaccination à elle seule ne va pas fondamentalement faire disparaître la circulation du virus", conclut Yves Coppieters.