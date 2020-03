Covid19: cinq nouveaux cas de contamination au coronavirus en Belgique, d'où viennent-ils?

Le SPF Santé publique rapporte mardi cinq cas supplémentaires d’infection au nouveau coronavirus en Belgique, portant le total des personnes infectées à 13. Le laboratoire de référence de la KULeuven a effectué 243 tests au cours de la nuit et ceux-ci ont révélé cinq nouveaux cas d’infection, précise le SPF sur le site dédié à l’épidémie info-coronavirus.be.

Tous ces nouveaux cas sont des personnes revenant d’un voyage dans le nord de l’Italie. Les patients présentent les mêmes symptômes modérés tels que de la fièvre, un rhume et de la toux. Deux patients habitent en Flandre, un patient vient de Bruxelles et deux autres sont en Wallonie. Ils reçoivent les soins nécessaires dans un environnement sécurisé. "Tous les patients sont suivis de près par les médecins inspecteurs d’hygiène de leur région respective. Ceux-ci examinent et suivent également les personnes qui ont été en contact avec les patients depuis leur retour", conclut le SPF.

Ne pas tomber dans la psychose

Un premier cas d’infection au nouveau coronavirus a été confirmé ce mardi dans l’arrondissement de Verviers. Le patient infecté est un homme de 65 ans qui s’est présenté dimanche aux urgences de l’hôpital Saint-Nicolas d’Eupen.

Chez nous on se demande si on peut arrêter de travailler par crainte de la contagion ? Un salarié ne peut décider seul d’interrompre le travail. Aucune décision unilatérale n’est prévue en droit belge (hors droit de grève avec préavis) au risque de rompre le contrat de travail.

Ce mardi, l’invité dans l’actu était Paul De Munck, le président du Groupement Belge d’Omnipraticiens. Le président assure être prêt. Alors qu’on parle d’un risque d’avoir une contamination touchant 850.000 personnes, Paul De Munck ne veut pas que l’on tombe dans une psychose, et assure que les professionnels de la Santé vont suivre et intégrer les règles et les recommandations "des scientifiques, des virologues et des microbiologistes". Et de rappeler les trois mots-clés du groupement : science, conscience et bon sens.

"La santé l’emporte sur le dérapage budgétaire", estimait David Clarinval (MR) à notre micro ce mardi. La question est d’autant plus cruciale que l’on doit voter bientôt le prochain budget d’urgence, les fameux douzièmes provisoires qui sont renouvelés tous les trois mois. "J’en appelle à la responsabilité des partis politiques, affirme le ministre. La situation est difficile, ce n’est pas le moment de venir avec des initiatives qui pourraient alourdir les dépenses publiques."