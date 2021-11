Covid Safe Ticket : que faire si la batterie de votre téléphone est à plat  ou que vous n'avez pas de connexion?

Le Covid Safe Ticket (CST) est devenu la clé de la liberté pour manger un bout au restaurant, sortir en boîte de nuit ou aller visionner un film au cinéma.

Le CST implique de pouvoir prouver soit qu’on est en ordre de vaccination contre le Covid, soit qu’on dispose d’un négatif récent, soit qu’on est guéri depuis moins de six mois. On l’utilise quotidiennement, parfois même plusieurs fois par jour. Mais qu’arrive-t-il quand une personne n’a plus de batterie sur son portable, n’a plus de 4G ou n’est tout simplement pas un consommateur de smartphone ? Est-elle privée de ses libertés ?

►►► À lire aussi : Covid Safe Ticket obligatoire : combien ça coûte si on n’est pas vacciné ?

Le CST est devenu obligatoire partout en Belgique, depuis le 1er novembre. Sans ce précieux sésame, impossible de se rendre dans les restaurants, les dancings et discothèques, les clubs de sport et de fitness, les foires commerciales et congrès, les établissements relevant des secteurs culturels, festif et récréatif ou encore les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables.

Rassurez-vous il existe plusieurs moyens de se procurer votre CST en dehors de l’application Covid Safe Ticket. Mais la clé, c’est la prévoyance !

Plusieurs solutions existent pour ne pas se faire refuser l’entrée

Soyez donc prévoyant et pensez à imprimer votre CST en version papier. Placez-le ensuite dans votre portefeuille et vous ne serez pas refoulé à l’entrée.

Pour l’imprimer, rendez-vous sur les sites internet suivants : masante.belgique.be et reeausantewallon.be.

Sur ces sites, vous pourrez choisir la clé numérique de votre choix pour vous connecter parmi Itsme, votre lecteur de carte eID, un code de sécurité ou un nom d’utilisateur et mot de passe. Votre Covid Safe Ticket sera donc disponible et il n’y aura plus qu’à l’imprimer.

Pas d’imprimante ?

Si vous n’avez pas d’imprimante ou pas d’ordinateur, sachez qu’il est possible d’appeler le call center de l’AVIQ et demander l’envoi du certificat de vaccination par la poste (02/ 214.19.19 pour Bruxelles ou 0800/14.689 pour la Wallonie). Attention au délai, cela prend quelques jours.

Les agents du call center pourront également parcourir avec vous d’éventuelles autres options pour recevoir votre certificat de vaccination.

►►► À lire aussi : Coronavirus : depuis l’annonce du CST, quatre fois plus d’inscrits à la vaccination en Wallonie

Quoi qu’il arrive, dans le courant du mois de novembre, le CST sera automatiquement envoyé en version papier aux Wallons de plus de 65 ans.