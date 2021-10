Covid safe ticket : comment installer et utiliser l’appli itsme®

Ouvrez l’application itsme sur votre smartphone et encodez votre numéro de GSM, puis le "token" d’identification. Vous recevrez alors par SMS un code de vérification à 5 chiffres, que vous devrez taper dans l’application. Vous choisissez ensuite votre propre code itsme à 5 chiffres et vous confirmez.

Ensuite il faut connecter à l’ordinateur le lecteur de carte d’identité, y insérer la carte, puis taper le code PIN de la carte. Vous recevez alors un "token" d’identification (une suite de lettres et de chiffres).

Il faut, avec un ordinateur, se rendre sur le site itsme.be et introduire votre numéro de GSM et votre adresse e-mail, puis accepter les conditions d’utilisation.

Vous recevrez alors par SMS un code de vérification à 5 chiffres, que vous devrez taper dans l’application. Vous choisissez ensuite votre propre code itsme à 5 chiffres et vous confirmez. A ce moment vous pouvez aussi activer touch ID ou face ID si vous le souhaitez et si votre smartphone dispose de cette fonctionnalité.

Commencez par encoder votre numéro de GSM dans l’application, puis vous sélectionnez votre banque dans le menu. Vous suivez alors les étapes d’identification à votre banque, en utilisant votre carte bancaire, un lecteur de carte et le code pin de votre carte.

soit votre carte d’identité électronique et le lecteur de carte d’identité

soit votre carte d’identité électronique et le lecteur de carte d’identité

soit votre carte d’identité électronique et le lecteur de carte d’identité

soit votre carte d’identité électronique et le lecteur de carte d’identité

soit votre carte d’identité électronique et le lecteur de carte d’identité

soit votre carte d’identité électronique et le lecteur de carte d’identité

soit votre carte d’identité électronique et le lecteur de carte d’identité

soit cotre carte de banque et un lecteur de carte bancaire,

soit cotre carte de banque et un lecteur de carte bancaire,

soit cotre carte de banque et un lecteur de carte bancaire,

soit cotre carte de banque et un lecteur de carte bancaire,

soit cotre carte de banque et un lecteur de carte bancaire,

soit cotre carte de banque et un lecteur de carte bancaire,

soit cotre carte de banque et un lecteur de carte bancaire,

Ensuite, il faut créer votre compte itsme et pour cela vous devez utiliser

Itsme fonctionne avec un smartphone et la première opération consiste à télécharger l’application sur App Store , sur Google Play ou sur Huawei AppGallery .

Si elle n’est pas indispensable, l’application itsme facilite fortement les choses lorsque l’on veut utiliser le covid safe ticket . Cette application a été développée pour permettre à ses utilisateurs une connexion sécurisée avec leur banque, mais elle est désormais le sésame pour se connecter aussi avec les mutuelles, les assureurs, et des institutions gouvernementales telles que le SPF Finances (tax on web), le SPF Santé publique ou le SPF Pensions. Toutefois, l’application itsme ne résoudra pas tous les problèmes d’exclusion numérique puisque, pour l’utiliser, il faut disposer de son propre smartphone pour y installer l’application. Si vous souhaitez recevoir votre certificat papier par courrier postal, vous pouvez le demander par téléphone :

►►► À lire aussi : CovidSafeBE, le certificat covid belge : les réponses à toutes les questions que vous vous posez

Qu’est-il de la sécurité des opérations et de la confidentialité des données ?

Lorsque vous allez signer une première fois avec itsme, un "certificat de signature" personnel sera créé et il sera valable pendant trois ans maximum. Itsme assure que ce sont uniquement les données strictement nécessaires pour une certaine utilisation qui seront partagées avec l’entreprise partenaire. Lorsque vous utilisez itsme, pour le covid safe ticket ou d’autres connections, vous pouvez contrôler quelles sont les données qui sont partagées avec l’organisme partenaire. Lorsque vous ouvrez l’application itsme, vous avez accès à historique de vos connections, et au type de données qui ont été partagées lors de ces connections. Itsme s’engage à respecter le RGPD. Pour plus de sûreté, vérifiez toujours les conditions d’utilisation de l’organisme partenaire avant d’y accéder avec itsme.