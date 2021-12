Covid en Belgique : une épidémie de non-vaccinés ou de vaccinés, au final ? Ça dépend de la région du pays…

Outre qu’elle est en porte-à-faux avec la déontologie médicale , cette proposition fait écho à une idée souvent véhiculée, jusque dans le discours du Premier ministre Alexander De Croo : avec cette quatrième vague, l’épidémie est-elle devenue "une épidémie de non vaccinés"? La réponse demande un certain nombre de nuances, selon qu’on parle de la contamination ou des cas graves mais diffère aussi selon les régions du pays :

Pour ce qui est du "risque" d’hospitalisation, calculé sur des populations comparables (c’est-à-dire en comparant le nombre de vaccinés hospitalisés par rapport à la population totale vaccinée et idem pour les non vaccinés), même diminuée, l’efficacité vaccinale est incontestable. En Belgique, du 22 novembre au 5 décembre 2021, le risque d’hospitalisation chez les personnes entièrement immunisées de 65 ans et plus, de 18 à 64 ans et de 12 à 17 ans était réduit de 62%, 79% et 80% respectivement, par rapport aux personnes non-vaccinées du même âge.

C’est encore plus flagrant pour les admissions en soins intensifs : pour cette même période, le risque d’admission en soins intensifs chez les personnes entièrement immunisées de 65 ans et plus, de 18 à 64 ans et de 12 à 17 ans était réduit de 77%, 85% et 100% respectivement, par rapport aux personnes non-vaccinées du même âge.

Déjà moins visible, avec le temps, la réduction du risque est par contre devenue inexistante contre la contamination, que ce soit à cause de la perte d’efficacité au fil du temps, de comportements moins prudents ou d’une combinaison des deux. Pour cette même période, le risque d’infection chez les personnes entièrement immunisées de 18 à 64 ans et de 12 à 17 ans était réduit de 9% et 59% respectivement, par rapport aux personnes non-vaccinées du même âge. Pour les personnes de 65 ans et plus la réduction du risque d’infection n’était pas détectable.

Déjà à ce stade, on peut donc dire que la responsabilité quant à la transmission semble assez également partagée entre vaccinés ou non, mais que le non-vacciné prend des risques très largement supérieurs de développer un cas grave et donc d’encombrer les hôpitaux en période aiguë.